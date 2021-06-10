"Виживуть тільки любовники": Михайло Поплавський закрутив роман з Аліною Гросу

Співаючий ректор представив романтичний кліп на нову пісню "А ми з тобою любовники".

Поки в шоу-бізнесі вчергове обговорюють, що Михайло Поплавський полишає сцену, він своїми діями показує – розслаблятися не збирається. Співаючий ректор представив романтичний кліп на нову пісню "А ми з тобою любовники".

У новому відео Поплавський постав в образі досвідченого героя-коханця, який з двома чарівними красунями – витонченою блондинкою і жагучою брюнеткою – відправляється на вигадану фантастичну планету. І там зароджується прекрасне почуття. Пристрасть, любов, трепетні відносини між героями символізує яскрава й ніжна квітка.

"Любов, наповнює добром наші душі. Це велика сила, яка дана не кожному. Якщо говорити відверто, то головний герой – це і є Михайло Поплавський – справжній, щирий, відкритий. Він дуже близький мені. Адже любов править світом, а любовники – від слова "любити". Це велике почуття, яке наповнює життя змістом. Любов робить нас духовно багатими, спонукає творити і робити світ кращим. Кохайте, бо ми того варті!" – сказав Михайло Поплавський.

Режисером кліпу стала епатажна Олена Вінярська, що зняла раніше для Поплавського "Сало" і "Українські вареники". До речі, кліп "Сало" набрав більше 5 млн переглядів за місяць, а "Українські вареники" за два тижні – понад 4 млн переглядів в YouTube. Нове відео наповнене пристрастю, еротикою, які передаються лише поглядом і романтикою.

"Ідея кліпу народилася буквально за 15 хвилин. На зйомках попереднього відео Михайло Михайлович сказав мені: "А завтра – ми з тобою любовники" і з азартом позирнув. Мені одразу прийшли слова з твору великої української поетеси Ліни Костенко "Очима він сказав мені люблю". І я вже розуміла, яким буде кліп, а його головним символом стане квітка. У кліпі немає любовних сцен і з'ясування відносин. Усе побудовано на символах і алегорії", – розповіла Олена Вінярська.

Михайло Поплавський у кліпі змінив кілька стильних образів. Олена Вінярська продумала все до найдрібніших деталей. За відповідність його костюмів останнім трендам піклувався телеведучий Олексій Дівєєв-Церковний. Щоб поєднати образ героя кліпу з помаранчевою квіткою любові, за ідеєю режисера, спеціально було розроблено унікальну чоловічу дорогоцінну прикрасу – брошку "Дві квітки" – із золота й срібла з дорогоцінним камінням, які видобуваються в Україні – топазу і гірського кришталю. Дві квітки міцно переплітаються між собою, символізуючи вічну любов.



Фатальних красунь у кліпі зіграли Анастасія Захандревич і Аліна Гросу, для яких це був перший досвід зйомок у віртуальній реальності, з використанням світових технологій LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D-графіки.

Знімали все в темному павільйоні на тлі чорних екранів, а всю картинку створювали за допомогою дизайну. Таку технологію використовують під час зйомок фільмів у Голлівуді. Знімальний процес тривав 8 годин, а підготовка зайняла майже 2 місяці. За цей час прописувалась кожна деталь, підбиралися "правильні" кольори і дизайн. Над кліпом працювала команда хореографів, перукарів, візажистів, реквізиторів Університету культури. Спільними зусилля була створена унікальна історія кохання у віртуальній реальності.

Уже зараз команда Поплавського розпочала втілювати його нову гастрономічну ідею – кліп "Український борщ".