Війна та діти: бренд Syndicate запустив нову колекцію, присвячену війні

Український бренд одягу Syndicate зібрав малюнки дітей про війну та перетворив їх у принти для футболок. Весь прибуток від продажу буде направлено у фонд "Таблеточки".

Майже чотири місяці українські діти не на словах знають, що таке війна. Це сум за рідним домом і друзями, коли зненацька довелося покидати все і виїжджати у безпечне місце. Це колискові під гул сирен або малюнки на стінах укриття. Це біль і глибокі травми, які жорстока реальність залишає на все життя.

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Саме діти найтонше відчувають війну. Вони можуть не казати вголос про свої відчуття та переживання, але все можна побачити у створених ними зображеннях: літаки та рідний дім, улюбленого песика і військових, а ще — багато любові та віри в Україну.

Маргарита, 8 років

Якось у школі в Нідерландах, яку тепер відвідує Маргарита, вчителька-українка дала дітям завдання намалювати Україну, зобразити те, що вони відчувають. Тож дівчинка намалювала символи своєї держави і велику планету із Україною посередині. Кордони дещо відрізняються від реальних, але ж і сама Україна тепер болить усьому світові. Та Маргарита вірить: на її Батьківщині знову буде мир, усі люди повернуться додому і весь світ допомагатиме відбудовувати Україну, аби потім завітати сюди і дізнатися більше про українців.



Syndicate перетворив малюнки дітей у принти на футболках / Фото з прес-служби

Михайло, 11 років

Цей малюнок створив 11-річний Михайло. Хлопець захоплюється футболом і майнкрафтом, а ще — любить малювати. Цього навчила його мама Віра, яка працює вчителем англійської мови та малювання.

Михайло зізнається, що під час повномасштабної війни йому найбільше не вистачає спілкування із друзями, адже всі тепер перебувають у різних країнах. Утім, хлопець вірить у щасливе майбутнє України, тож намалював соняшник як символ нашої держави.



Syndicate перетворив малюнки дітей у принти на футболках / Фото з прес-служби

Ілля, 10 років

Автором цього принта є 10-річний Ілля. Він нещодавно закінчив 5 клас, дуже любить математику і природу, відвідує секцію із вільної боротьби та активно бере участь у різноманітних конкурсах.

На цьому малюнку хлопець зобразив свою сім’ю: тата Йосипа, маму Наталю, старшого брата Олежика та себе — Ільчика. Саме так вдома його називають рідні. А ще Ілля вірить у перемогу України, тож залишив на малюнку напис: “Україна єдина”.



Syndicate перетворив малюнки дітей у принти на футболках / Фото з прес-служби

Ніка, 7 років

На цьому малюнку зображений песик Плуто. Це улюблена іграшка 7-річної Ніки, яка через війну разом з родиною була вимушена покинути дім та виїхати за кордон. Дівчинка дуже любить малювати і навіть за кілька місяців до 24 лютого почала відвідувати художню школу.

Але після обстрілів та бомбардувань родині довелося виїхати у більш безпечне місце. Ніка встигла забрати із собою улюбленого Плуто і тепер не розстається з песиком ні на мить. Дівчинка вважає Плуто справжнім героєм, адже він здолав разом з родиною такий великий шлях.



Syndicate перетворив малюнки дітей у принти на футболках / Фото з прес-служби