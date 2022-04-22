У вишиванці: Тіна Кароль виконала гімн на відкритті виставки про Україну на Венеційській бієнале

17:06

Співачка Тіна Кароль приїхала до Венеції, де виконала гімн України та відкритті виставки "Це Україна: Захищаючи свободу" на Венеційській бієнале 2022. Артистка постала перед публікою у надзвичайно красивій вишиваній сукні.