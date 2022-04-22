У вишиванці: Тіна Кароль виконала гімн на відкритті виставки про Україну на Венеційській бієнале
Джерело:інстаграм фан-клубу Тіни Кароль
Співачка Тіна Кароль приїхала до Венеції, де виконала гімн України та відкритті виставки "Це Україна: Захищаючи свободу" на Венеційській бієнале 2022. Артистка постала перед публікою у надзвичайно красивій вишиваній сукні.
Відкриття виставки, яку організували Фонд Віктора Пінчука, Офіс Президента та Міністерство культури України, відбулося 21 квітня. Воно почалося зі звернення президента України Володимира Зеленського.
Дивіться також Не змогла стримати сліз: Полякова виконала гімн України на матчі Фенербахче — Шахтар у Стамбулі
В офіційній частині також виступили:
- мер Венеції Луїджі Бруньяро;
- президент Венеційської бієнале Роберто Чікутто;
- український бізнесмен Віктор Пінчук;
- лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук;
- посол України в Італії Ярослав Мельник.
На захід запросили народну артистку України Тіну Кароль. Вона вийшла на сцену у надзвичайно красивій вишиваній сукні, туфлях на підборах, з акуратною зачіскою та ніжним макіяжем. Перед усіма присутніми виконавиця без музичного супроводу заспівала гімн України.
Тіна Кароль у Венеції виконала гімн України: дивіться відео онлайнЗверніть увагу! Перша леді України Олена Зеленська відзначила важливість мистецтва у час війни. Вона звернулась до учасників і гостей Венеціанської бієнале. Що вона написала у листі, який прочитав посол України в Італії, – дізнавайтеся за посиланням.
Виставка "Це Україна: Захищаючи свободу": головне
- Ця виставка присвячена свободі вибирати, говорити, існувати. Вона підтверджує культурну стійкість України.
- У першій частині представили нові роботи митців, які продовжують жити і працювати в Україні під час війни – Євгенії Бєлорусець, Нікіти Кадана та Лесі Хоменко.
- У другій частині покажуть твори українських митців з міжнародними колегами. Серед представлених авторок та авторів є: Марина Абрамович (Сербія), Олафур Еліассон (Данія), JR (Франція), Демієн Герст (Велика Британія), Борис Михайлов (Україна) і Такаші Муракамі (Японія).