У вишиванках і з бандуристами: Юрій Горбунов гучно відсвяткував день народження

У День Незалежності України, 24 серпня, Юрію Горбунову виповнився 51 рік. Оскільки він був ведучим закритого концерту Андреа Бочеллі, святкування довелось перенести на наступний день. Так, іменинник запросив друзів на вечірку в національному стилі.

Святкування дня народження Юрій Горбунов приурочив до 30 річниці Незалежності України. На терасі в заміському маєтку він облаштував стильну фотозону зі стрічками, квітами та написом "Незалежні святкують з Юрою". Ба більше, на вечірці був дрес-код – всі гості з'явились у вишиванках.

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Навіть розваги влаштували в національному стилі. Зірковий бомонд розважали бандуристи з популярного гурту "Шпилясті кобзарі". Щоправда, юнаки постали на святі не у вишиванках, а в білих сорочках і класичних штанах.

На вечірку Юрій Горунов запросив найближчих друзів. Серед них кум шоумена Потап з дружиною Настею Каменських. Співачка взяла з собою маму Ліду, яка після смерті чоловіка все більше часу проводить з зірковою донькою. Як колишня вокалістка хору імені Верьовки, Лідія Петрівна заспівала імениннику "Многая літа".

Фото і відео зі святкування дня народження Юрія Горбунова

Юрій Горбунов і Катя Осадча на вечірці / Фото з інстаграму шоумена

Юрій Горбунов зі святковим тортом / Фото з інстаграму шоумена

Катя Осадча і Настя Каменських на вечірці Горбунова / Фото з інстаграму співачки

Катя Осадча на вечірці Горбунова / Фото з інстаграму ведучої

Юрій Горбунов святкує день народження / Відео з інстаграму