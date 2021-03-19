Віра Кекелія засвітила пружні груди у зухвалому вбранні: провокативні фото у ванній

Українська співачка та телеведуча Віра Кекелія знялась у розкішній еротичній фотосесії. Зірка засвітила груди на камеру та продемонструвала зухвалий образ.

Відома українська телеведуча та співачка Віра Кекелія рідко ділиться еротичними кадрами, однак днями вона розбурхала мережу спекотною серією знімків. Вона знялась у відвертій фотосесіїї.

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Смілива зйомка Віри Кекелії

Артистка позувала перед камерою у ванній. Фотографиня зробила серію чорно-білих атмосферних фото, які водночас були дуже пікантними. Для зухвалого look Віра Кекелія обрала чорний комбінезон із глибоким вирізом. Так зірка змогла похизуватися пружними грудьми, якими блиснула перед величезною аудиторією.

Аутфіт співачки доповнив темний головний убір, а також оригінальні туфлі на високих підборах. Віра проникливо дивилась в об'єктив, розбурхуючи уяву. Сміливий образ завершив лаконічний макіяж з ноткою перчинки. Кекелія бездоганно вирівняла тон обличчя, підкреслила очі тушшю та нафарбувала губи червоною помадою.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Прихильники артистки були в захопленні від її нової фотосесії та написали безліч коментарів: