Секс у громадських місцях, стриптиз та серенади: відверті зізнання Олі Цибульської

Українська телеведуча та співачка Оля Цибульська за лаштунками шоу "Де логіка?" зіграла у романтичну гру "Було чи не було?". Артистка відповіла на провокативні запитання та зізналася, що мала секс у громадському місці, а також танцювала стриптиз для коханого.

Оля Цибульська відверто відповіла на запитання, що стосуються її особистого життя. Знаменитість оприлюднила інтимні факти зі своєї біографії.

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Зізнання Олі Цибульської

Стосунки з кількома чоловіками одночасно

Цибульська зізналася, що такий досвід у неї був у шкільні роки: "Ходила на побачення без поцілунків, щоб порівняти, чим відрізняються чоловіки. Звісно, окрім тяги до романтичних пригод гормонального характеру".

Невдалі побачення чи невдалі (образливі) сюрпризи

Оля розповіла, що такий випадок у її житті траплявся. Це був тост її колишнього в компанії всіх друзів. Чоловік ніколи не бачив свою обраницю оголеною, проте сказав таке: "Бажаю, щоб в тебе нарешті виросли груди!".

Серенади під вікном чи інші творчі вчинки

Цибульська поділилася, що одного разу їй подарували картину відомого художника з виставки в Парижі: "Так один кавалер хотів полонити моє серце. Картину повернула. Я не Лувр, щоб впускати в свій дім чоловіка, який мені не до душі, навіть з найкращими полотнами".



Відверта Оля Цибульська / Фото "Нового каналу"

Стриптиз

Співачка пригадала, що на "Фабриці зірок" з нагоди Дня закоханих дівчатам подарували стриптизерів: "Невідомі хлопці в трусах, що труться об тебе за гроші – не мій десерт. Сама ж танцювала на Тенерифе біля океану. Думаю, цим купила свого Мусіка назавжди".

Секс у громадському чи екстремальному місці

Цибульська зізналася, що мала секс у ліфті багатоповерхівки у Нью-Йорку: "Нью-йоркський краєвид того дня я не пам’ятаю. А от його поцілунки – досі".

Зізнання у коханні чоловіку першою

"Не було. Я не розказую про любов. Я про неї співаю", – сказала Цибульська.

Секс телефоном чи віртуально

"Не було. Це як музика без нот чи зима без снігу. Коли любиш, як писав Станіславський, хочеш торкатись", – поділилася зірка.

Коштовні подарунки від незнайомців

Оля зазначила, що чоловік, який зробив коштовний подарунок, обов'язково дасть зрозуміти, хто він. "Чеків, дякувати Богу, не надсилали, а листи і смс про розбите серце – так. Всі коштовності нелюбам повертаю", – сказала артистка.



Спокуслива Оля Цибульська / Фото "Нового каналу"

Побачення з фанатом

Цибульська поділилася, що мала побачення з прихильником, проте більше не піде на таке: "В чоловіках, звісно, за давньою легендою, головне – вчинки, а не слова. Та коли він не може говорити і постійно думає, кому б швидше розказати про цю зустріч, то така собі романтика виходить".

Бажання народити ще одну дитину

"Є! Це перше, що жінка хоче зробити, коли дійсно любить", – наголосила Оля.