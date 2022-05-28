Відмив репутацію, – Alyona Alyona назвала артиста, який показав позицію після концертів на Росії

Alyona Alyona розповіла про своє ставлення до артистів, які після гастролей в Росії почали підтримувати Україну. Вона назвала того співака, який "відмив репутацію".

Українська співачка Alyona Alyona поділилась думками про тих музикантів, які "перевзулись" після 24 лютого. Серед таких – Макс Барських, Іван Дорн та інші.

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Alyona Alyona про Барських і Дорна

Виконавиця розповіла, що найбільше її приємно здивував Макс Барських, який попри роки гастролювання на Росії показав радикальну позицію.

Це артист, який показав справжні "яйця". Протягом усіх цих років, їздячи до Росії та виступаючи, він зробив найбільш радикальний вчинок. Він закрив усе, заборонив використання пісень у кіно, хоча заздалегідь домовлялися за контрактами. Він просто заборонив свою музику там, пішов служити, почав робити щось для українців,

– сказала Alyona Alyona.

"Для мене це людина, яка дійсно намагається показати свою позицію, те, що вона усвідомила, просить вибачення за останні роки. Скажемо грубо – відмиває репутацію. Але це вчинок, який показує всім іншим, кого слухають у Росії, робити так само", – додала вона.



Макс Барських на полігоні / Фото з інстаграму Макса Барських

Натомість Іван Дорн не зробив таких радикальних дій, що також зауважила реперка: "Наприклад, Іван Дорн так не зробив. Макс Барських зробив. Це не означає, що завтра ми підемо на сцені одну пісню співати. Ні, але це приклад і демонстрація того, що людина усвідомила, що вона переживає за свою країну і відтепер робитиме все для блага своєї країни, а не чужої".

Хто розчарував Alyona Alyona

Артистка зізналась, що визначенішої позиції очікувала від російського шоумена Олександра Гудкова, з яким знімалась в одному з кліпів: "Я чомусь очікувала від нього якихось радикальніших дій, за прикладом Фейса і так далі. Але ні".

Alyona Alyona підкреслила, що кожен російський артист, який має велику українську аудиторію, розчарував її.

"У своїх соціальних мережах вони можуть подивитися аналітику та побачити, що за ними стежить дуже багато українців. Я не думаю, що дуже багато українців стежить за тим же Галкіним. Але він радикальніше висловив свою позицію, ніж якісь молоді лідери".