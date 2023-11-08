Під різдвяну мелодію: ролики з милою бабусею Джун заполонили тікток

У тіктоці поширюється тренд з відео, де бабуся підспівує у машині. Цей ролик став суперпопулярним у мережі.

Ще минулого року у тіктоці з'явився акаунт бабусі Джун (Granny June). Найбільш популярним став ролик, де бабуся їде в авто та мило підспівує.

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Різдвяний тренд тіктока

Це відео зібрало понад 48 мільйонів переглядів та понад 8 мільйонів уподобань. Під роликом безліч кумедних та доброзичливих коментарів. Автор акаунту розповів, що бабусі Джун – 84 роки, вона хворіє на деменцію, але обожнює музику попри все.

"Моя кукуха наприкінці цього року";

"Це той тип літніх людей, яких я обожнюю";

"Це так чарівно";

"Вона така мила";

"Передивилась вже 15 разів", – реагували в мережі.

Джун стала мемом у тіктоці, відео з цією мелодією та самою бабусею стали знову записувати – адже Різдво вже наближається. Зазвичай користувачі створюють смішні ролики, де жартують і розповідають ситуації з життя.

Під який трек підспівує бабуся

В авто грає музика The Ronettes – Sleigh Ride. Насправді Sleigh Ride – це оркестрова композиція Лероя Андерсона, написана ще 1949 року.

Найбільше ця мелодія асоціюється з Різдвом: вона належить до однієї з десяти тих, які найчастіше виконують і слухають на свята. Sleigh Ride виконали та записали багато інших артистів, серед яких і The Ronettes.

The Ronettes – Sleigh Ride: слухайте онлайн