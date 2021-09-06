Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук провела ефір в сукні від Dior

У п'ятому сезоні "Танців з зірками" в Юрія Горбунова з'явилась нова колега. Замість Тіни Кароль ведучою стала модель Іванна Онуфрійчук. У перший прямий ефір вона вийшла в сукні від бренду Christian Dior.

Уже в 1 випуску "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук показала, що вражатиме не менш ефектними сукнями ніж її попередниця Тіна Кароль. Для дебютного прямого ефіру ведуча підібрала одяг від французького дому моди Christian Dior.

Радимо дізнатися "Танці з зірками 2021" 1 випуск: ефектне повернення Власової та зухвалий подарунок для Кухар

На моделі була вечірня сукня яскраво-червоного кольору з осінньої колекції 2021 року. Це фатинове вбрання з пишним низом та об'ємною вставкою у формі серця, що прикрасила зону декольте. Завдяки вирізам на талії Іванна Онуфрійчук засвітила струнку фігуру.

Волосся ведуча "Танців з зірками" зібрала у тугий високий хвіст, засвітивши масивні сережки у формі метеликів. Ніжні риси обличчя вона підкреслила вечірнім макіяжем з блискучими тінями.

Іванна Онуфрійчук у сукні від Dior / Фото з інстаграму Ніни Рубан

Іванна Онуфрійчук у сукні від Dior / Фото з інстаграму Ніни Рубан

на "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук обрала сукню, як акторка Розамунд Пайк на червону доріжку Каннського кінофестивалю.