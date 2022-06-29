Василіса Фролова зачарувала фото з сином і заспівала "Ой у лузі червона калина" в Дубаї

Телеведуча Василіса Фролова з сином перебуває в Дубаї. У День Конституції вона приєдналася до масового виконання пісні "Ой у лузі червона калина".

Через війну багато батьків вирішили вивезти своїх дітей за кордон. Серед них є й телеведуча Василіса Фролова. Зараз вона мешкає в Дубаї, однак постійно говорить про жорстоку війну, яка відбувається в її країні.

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У Дубаї заспівали "Ой у лузі червона калина"

28 червня у різних країнах світу українців приєднувалися до масового виконання патріотичної пісні "Ой у лузі червона калина". Василіса Фролова не змогла оминути цей захід в Дубаї. Також вона розповіла, як колись заради жартів для телеефірів шукала у книжкових крамницях Конституцію України. Тоді ця книжка була найдешевшою та найнепригляднішою позицією в асортименті.

Пам'ятаю, що це була навдивовижу тонка книжка. Тим легше було її прочитати,

– поділилася Фролова.

Телеведуча вважає 34 статтю Конституції завжди актуальною: "Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір".

Найдемократичніша 26 років тому, найактуальніша зараз. Вже 26 років ми маємо дуже багато свобод. Не важко їх перечитати і згадати. Важливіше зараз додати до них ще одну – свободу перемогти будь-яким чином!

– наголосила Фролова.

До святкового допису Василіса прикріпила фото з сином Родіоном. Хлопчик мило усміхався, позуючи на камеру у вишиванці. А його зіркова матуся була в патріотичному синьо-жовтому вбранні.

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