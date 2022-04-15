Вакарчук знову відвідав прифронтовий Харків: позитивні фото

Святослав Вакарчук продовжує відвідувати міста та області, які найбільше постраждали від російських окупантів. Він знову приїхав до Харкова.

Виконавець поспілкувався з главою ОВА Олегом Синєгубовим і зустрівся з українськими воїнами. Про це повідомив очільник обласної адміністрації, оприлюднивши відповідні фото.

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Перемога на всіх одна. Святослав Вакарчук знову в Харкові, дякуємо за підтримку наших захисників,

– написав посадовець.

Нагадаємо, Харків є містом, яке чи ненайбільше в Україні постраждало від російських окупантів.