Вакарчук знову відвідав прифронтовий Харків: позитивні фото
15 квітня 2022 , 00:02Читать новость на русском
Джерело:Олег Синєгубов
Святослав Вакарчук продовжує відвідувати міста та області, які найбільше постраждали від російських окупантів. Він знову приїхав до Харкова.
Виконавець поспілкувався з главою ОВА Олегом Синєгубовим і зустрівся з українськими воїнами. Про це повідомив очільник обласної адміністрації, оприлюднивши відповідні фото.
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Перемога на всіх одна. Святослав Вакарчук знову в Харкові, дякуємо за підтримку наших захисників,
– написав посадовець.
Нагадаємо, Харків є містом, яке чи ненайбільше в Україні постраждало від російських окупантів.