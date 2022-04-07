Вакарчук, ONUKA, Руслана, Сетаблаєв та інші оговтуються від зруйнованої Бородянки

Після звільнення Київщини у соцмережах та ЗМІ поширюються шокуючі кадри з низки українських громад. Найбільше пошкодженої інфраструктури є саме в місті Бородянка. Там вже побували українські знаменитості.

Як розповів журналіст Євген Назаренко, Бородянка, напевно, найбільш зруйноване селище в Київській області. Якщо у приватному секторі будинки ще збереглись подекуди, то на центральній вулиці усюди залишки від авіабомб та обстрілів. Місто доведеться ще довго розбирати від завалі, то наразі важко підрахувати, скільки втрат є серед цивільних.

До слова Бородянка зазнала масштабних руйнувань: відео того, який зараз вигляд має містечко

ONUKA

Артистка показала відео з автомобіля, який проїжджав біля зруйнованих будівель. Невідомо, чи це її запис, чи знайомих.

"Ця "велика імперія" вміє тільки нищити. Прийти, знівечити, випалити, стерти, зґвалтувати, розкрасти, полишити й не мати навіть сміливості признати це. Спихнути на інших. Вірніше, на тих, кого вбито і винищено. Країна тотального боягузтва. Нація боягузів. Заздрісників з парашею на вулиці. Яка на собі поставила хрест. В черговий і в останній раз. Це не розгледіти. Не пробачити. Не забути у віках. Ми дійсно все відбудуємо і вічно пам’ятатимемо і молитимемося за кожну невинну душу. До кінця часів. Але кожен росіянин за це відповість. І в цьому світі. І після смерті", – суворо написала Ната Жижченко.

Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи" продовжує їздити містами України, у які приходили російські солдати. Чоловік показав масштаби руйнувань і в Бородянці. Там він зустрівся з директором Будинку культури у селищі, перед яким зараз стоїть пам'ятник Тарасу Шевченку з простреленою головою. Він подякував жінці за те, що вона продовжує усміхатись у такий складний час.

Руслана

Українська артистка побувала в Бородянці ще днем раніше, 6 квітня. Жінка записала звернення до інстаграм-спільноти на тлі вщент знищеного та розбомбленого житлового будинку, який став символом звірства росіян у селищі.

"Росія – це чорна діра, яка прагне "засмоктати" все світло цивілізації. Путінська Росія цією війною сама собі підписала вирок. Сама собі зазначила свій кінець. Руїни, які вони влаштували у наших містах і селах – це відображення їх зруйнованої нелюдської сутності..." – каже Руслана.

Ахтем Сеітаблаєв

Український режисер з перших тижнів російського вторгнення на територію України воює у лавах територіальної оборони. Схоже, його та побратимів відправили на зачистки території Бородянки. Звідти чоловік опублікував кілька кадрів.

"Бородянка… Вчора. Красномовніші за зруйновані будинки цього міста – очі людей, яких ми зустрічали… Біль, сум, злість, але разом з тим життя. Вірю, що Бородянка, як і інші українські міста та селища, відродиться та буде жити. Амінь. P.S. А Крим – це Україна", – написав Сеітаблаєв.