Наговорили багато гидоти, – вагітна MamaRika посварилась з чоловіком

Співачка MamaRika перебуває на 8 місяці вагітності й вже на початку серпня народить первістка. Однак сварки в зірковій родині не вщухають досі. Артистка розповіла, що серед ночі вони з чоловіком влаштували "розбір польотів".

Вагітна MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) не стала розсекречувати причину останньої сварки з чоловіком Сергієм Середою та поспішила зауважити, що вони рідко з'ясовують стосунки в такий спосіб.

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Ми не ідеальні. Вночі був розбір польотів, і ми наговорили одне одному багато гидоти. Таке в нас буває рідко, але мітко. Бувало навіть меблі літали,

– поділилась артистка.

Вона переконана, що сварки не є свідченням того, що в їхній родині щось не так. На думку MamaRika, цілком нормально часом з'ясовувати важливі питання на підвищених тонах, адже лише діалог може врятувати й зберегти сім'ю.

"Осад лишається, тому не варто доводити до скандалів, але і намагатися бути ідеальними у всьому – це моральне жлобство й брехня самим собі. Якщо ти хочеш жити в гармонії, якщо любиш і його, і себе – працюй над стосунками. Це важка щоденна праця, а не просто ідеальна картинка з інстаграм", – емоційно висловилась MamaRika.

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Варто додати, що союз MamaRika та Сергія Середи завжди був бурхливий. Напередодні весілля вони пережили кризу в стосунках і ледь не розійшлися. Закохані не могли порозумітися, тому певний час жили в різних кімнатах.

За словами артистки, за крок до розриву вони опинились через її поведінку. Врятувати стосунки зіркам допомогли відверті діалоги та спільна медитація.