Вагітна MamaRika показала великий живіт у купальнику з декольте: спекотні кадри

Маже пів року тому MamaRika з чоловіком Сергієм Середою перебралася з Києва до Одеси, де оселилася в розкішному будинку з басейном. У спекотний літній день співачка позасмагала в купальнику й показала фото, на яких засвітила вагітний животик.

Для літнього релаксу MamaRika обрала стильний суцільний купальник в рубчик. Артистка, яка обожнює яскраві кольори, зробила ставку на салатовий, котрий опинився в тренді цього літа.

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Купальник не тільки підкреслив великий животик майбутньої матусі, а й дозволив показати пишні груди завдяки глибокому декольте. Пляжний образ MamaRika довершила окулярами в тон до вбрання, а волосся зібрала у високий пучок.

Співачка виглядала досить звабливо, про що свідчать понад 26 тисяч лайків. Однак вона сама помічає в собі безліч недоліків. Зокрема целюліт, за який вона дорікнула собі публічно.

Така, як є. З целюлькою, кругленька і трошки дурненька. Піймала сонця буквально на 5 хвилин, і вже хеппі,

– підписала артистка.

MamaRika в купальнику з декольте / Фото з інстаграму співачки

MamaRika в купальнику з декольте / Фото з інстаграму співачки

MamaRika в купальнику з декольте / Фото з інстаграму співачки

На відміну від MamaRika, сотні фанів не помічають недоліків її фігури. Вони засипають зірку компліментами та зізнаються, що вагітність їй пасує: