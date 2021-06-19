Вагітна Катя Осадча відправилась в Одесу: фото в повсякденному образі

Навіть вагітність не заважає Каті Осадчій подорожувати та випитувати в знаменитостей ексклюзивні деталі особистого життя. Після Туреччини вона відправилась в Одесу. Перед зйомками ведуча прогулялась пляжем.

Хоч до сонячної Одеси Катя Осадча прибула з робочим візитом, вона вже встигла насолодитися бурхливим морем. Зірка прогулялась Ланжероном і зробила фото поблизу культової пам'ятки міста – "Будинку сонця".

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"З сонцем веселіше. В Одесі пляжний сезон ще не почався, але море – завжди гарна ідея. Навіть якщо по роботі", – поділилась ведуча.

Образ Каті Осадчої в Одесі

Для літньої прогулянки пляжем зірка обрала повсякденний аутфіт. На ній була блакитно-біла картата сукня з оголеними плечима. Навіть об'ємне вбрання довжини міді не приховало округлий животик зірки, яка невдовзі стане мамою втретє. Нагадаємо, саме в цій сукні Катя Осадча фотографувалась у Туреччині до того, як оголосила про вагітність.

Легке вбрання ведуча поєднала з чорно-білими балетками. Повсякденний образ вона довершила смарагдовим намистом і сонцезахисними окулярами.

Катя Осадча в Одесі / Фото з інстаграму ведучої

Додамо, в Одесі Катя Осадча зупинилась в 5-зірковому готелі. Вікна її номеру виходять на Чорне море та арт-об'єкт "Будинок сонця".

Катя Осадча в Одесі / Фото з інстаграму ведучої