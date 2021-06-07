Вагітна Катя Осадча відпочиває в Туреччині: пікантне фото в бікіні

Українська телеведуча Катя Осадча разом з чоловіком відправилась у коротке відрядження. Та заразом подружжя має змогу відпочити, тож вирушило на пляж.

Успішна українська телеведуча Катя Осадча та шоумен Юрій Горбунов разом вирушили до сонячної Туреччини. Там вони поєднують відпочинок з роботою. Першим фото з відрядження Катя Осадча поділилась на особистій сторінці.

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Пікантне фото Каті Осадчої

Знаменитість зробила світлину на пляжі на тлі неймовірного краєвиду. Вона сиділа на піску спиною до камери, зануривши ноги у воду.

Катя Осадча позувала перед об'єктивом у купальнику, що складався з чорних трусиків та смугастого бюстгальтера. Спокусливий образ зірка доповнила золотими браслетами на руці й великими сонцезахисними окулярами.

Телеведуча зібрала волосся в акуратний низький хвіст, а обличчя косметикою не підкреслювала. Так вона вкотре похизувалась натуральною вродою.



Катя Осадча / Фото з інстаграму зірки

"Ідеальний понеділок", – підписала світлину Осадча. У коментарях підписники погоджуються з нею та захоплюються гарячим фото знаменитості: