Вагітна Катя Осадча відпочиває в Туреччині: пікантне фото в бікіні

Українська телеведуча Катя Осадча разом з чоловіком відправилась у коротке відрядження. Та заразом подружжя має змогу відпочити, тож вирушило на пляж.
Успішна українська телеведуча Катя Осадча та шоумен Юрій Горбунов разом вирушили до сонячної Туреччини. Там вони поєднують відпочинок з роботою. Першим фото з відрядження Катя Осадча поділилась на особистій сторінці.
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Пікантне фото Каті Осадчої
Знаменитість зробила світлину на пляжі на тлі неймовірного краєвиду. Вона сиділа на піску спиною до камери, зануривши ноги у воду.
Катя Осадча позувала перед об'єктивом у купальнику, що складався з чорних трусиків та смугастого бюстгальтера. Спокусливий образ зірка доповнила золотими браслетами на руці й великими сонцезахисними окулярами.
Телеведуча зібрала волосся в акуратний низький хвіст, а обличчя косметикою не підкреслювала. Так вона вкотре похизувалась натуральною вродою.
Катя Осадча / Фото з інстаграму зірки
"Ідеальний понеділок", – підписала світлину Осадча. У коментарях підписники погоджуються з нею та захоплюються гарячим фото знаменитості:
- "Гарне фото";
- "Ви така чарівна";
- "Гарного відпочинку";
- "Красиве вбрання";
- "Хороший початок тижня".