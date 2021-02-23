Вагітна Даша Квіткова похизувалась фігурою в блакитному бікіні: сміливе фото з Єгипту

Джерело:інстаграм Даші Квіткової
За кілька тижнів після повернення в Київ з Мальдівів Даша Квіткова і Нікіта Добринін полетіли в Єгипет. На курорті вагітна блогерка встигла позасмагати біля басейну та показати фігуру в купальнику.
У перший день відпочинку подружжя влаштувало релакс в готельному комплексі. Герой 9 сезону проєкту "Холостяк" Нікіта Добринін сфотографував вагітну кохану в бікіні.
До теми Вагітна Даша Квіткова вразила зухвалим образом у відвертій білизні: еротичний кадр
Біля басейну в елітному готелі блогерка постала у звабливому купальнику небесно-блакитного кольору – топі на тонких бретелях і стрингах. Бікіні дозволило зірці показати розкішні форми у всій красі та продемонструвати, як виріс животик з часів відпочинку на Мальдівах.
Волосся білявка зібрала у високий пучок та довершила образ чорними сонцезахисними окулярами з 90-х. Вона не стала знімати й лаконічні прикраси – сережки, каблучки і браслети. Даша Квіткова позувала на лежаку сидячи та щиро усміхалась, а закоханий погляд спрямувала на малюка, якого носить під серцем.
"Дві задоволені людини", – лаконічно підписала відверте фото вагітна знаменитість.