У сорочці на голе тіло: вагітна Даша Квіткова показала звабливий образ на Мальдівах – фото

Зіркова пара 9 сезону шоу "Холостяк" Нікіта Добринін і Даша Квіткова чекають на появу первістка. Навіть вагітність не заважає блогерці зніматися у звабливих образах на Мальдівах.

Джерело: інстаграм Даші Квіткової

Для зйомки за заході сонця на узбережжі океану красуня одягла сорочку коханого та чорний купальних, верх якого зняла для ефектних кадрів.

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Даша Квіткова в сорочці на голе тіло

Блогерка з 1,6-мільйонною аудиторією в інстаграмі після публічного зізнання про вагітність все частіше ділиться новими кадрами з Мальдівів. Для червоної фотосесії на елітному курорті вона не стала підбирати романтичних суконь, а навпаки наважилась роздягтись.

В Індійському океані Даша Квіткова купалась в чорному купальнику з високими трусиками та топом на тонких бретелях. Однак для кількох світлин на пляжі вона зняла бюстгальтер і накинула лляну сорочку Нікіти Добриніна. Одяг коханого вдало приховав не лише оголені груди, а й округлий живіт майбутньої матусі. Хвилясте волосся блогерки звабливо розвівалось на вітрі, що додало фотографіям особливого шарму.

"Повернення до блакитної лагуни", – написала Даша Квіткова, пригадавши романтичний пригодницький фільм.



Даша Квіткова в сорочці на голе тіло / Фото Instagram / @kvittkova



Даша Квіткова в сорочці на голе тіло / Фото Instagram / @kvittkova