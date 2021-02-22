Вагітна Даша Квіткова вразила зухвалим образом у відвертій білизні: еротичний кадр

Блогерка і дружина "Холостяка" Нікіти Добриніна Даша Квіткова перебуває на п'ятому місяці вагітності, однак це аж ніяк не заважає їй зніматися у відвертих фотосесіях. Для нової зйомки дівчина одягла зухвалу білизну та прикрила оголене тіло кардиганом.

Нещодавно майбутні батьки Нікіта Добринін і Даша Квіткова влаштували пікантну фотосесію. Раніше в мережі з'явився спільний відвертий кадр подружжя, на якому блогерка позувала в обтислому боді. Тепер знаменитість вирішила поділитися не менш сміливим фото, для якого позувала в білизні.

Не менш спекотно Вагітна Даша Квіткова і Нікіта Добринін роздяглись для пікантної фотосесії: сміливий кадр

Еротичний образ Даші Квіткової

Перед камерою Даша Квіткова красувалась в чорному комплекті білизни – бюстгальтері на тонких бретелях і трусиках з високою талією, які ледь прикривали округлий живіт. На одне плече дівчина накинула кардиган з прозорими рукавами від знаменитого українського бренду Valery Kōvalska, вбрання від якого обирають голлівудські зірки. Однак жакет аж ніяк не приховав розкішну фігуру моделі.

Родзинкою образу стали чорні туфлі на невисоких підборах зі звабливою шнурівкою ледь не до стегон. Вони підкреслили довгі ніжки Даші Квіткової та акцентували на апетитних формах. Блогерка зробила укладку з ефектом мокрого волосся і зухвалий макіяж smoky eyes, що додало еротичності й без того гарячому образу.

Реакція мережі на образ Даші Квіткової

Однак далеко не всі фоловери оцінили відвертість блогерки. Одні запевнили, що під час вагітності Даша Квіткова справді окрилена і виглядає розкішно, інші ж вважають, що фотографуватися роздягненою при надії – занадто.