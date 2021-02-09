У спокусливому боді та піджаку: вагітна Даша Квіткова засвітила округлі форми у новій зйомці

Дружина героя 9 сезону шоу "Холостяк" Нікіти Добриніна вагітна первістком. Даша Квіткова лише нещодавно оголосила про свій особливий стан, однак вже встигла знятися в багатьох фотосесіях. Для нової зйомки вона обрала нюдове боді та чоловічий піджак.

Блогерка поділилась, що стала зіркою соціального проєкту українського журналу Viva. Жодних інших деталей вона розкривати не стала, однак показала 1,8-мільйонній аудиторії відео бекстейджу зйомки.

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Даша Квіткова обрала звабливий look, який акцентував на округлому животику. Зараз вона перебуває на 17 тижні вагітності та зізнається, що малюк швидко росте. Тому помітно збільшуються і форми майбутньої матусі, хоч її вага залишається незмінною.

"Взагалі не вірю, що живіт росте настільки швидко, я просто не встигаю", – зазначила дружина Нікіти Добриніна.

Спокусливий образ Даші Квіткової

Перед камерою знаменитість позувала в обтислому нюдовому боді без бретелей. Відверте вбрання у тон шкіри та з пікантним декольте підкреслило чималий вагітний животик блогерки. У ньому вона виглядала ніби оголена, тому прикрила струнке тіло класичним чоловічим піджаком сірого кольору.

Образ Даші Квіткової довершив довгий лаконічний ланцюжок, який спокусливо спадав до грудей, каблучки, вишукана укладка і ніжний макіяж з рожевою помадою. Вона позувала на високому дерев'яному стільці, тому в кадрі ефектно засвітила оголені ніжки.