Під завалами знайшли 16-річного учня мами, – Остапчук про удар по будинку в Умані

Володимир Остапчук, який родом з Умані, розповів подробиці цинічного удару по житловій багатоповерхівці. Він розповів, що під завалами знайшли колишнього учня його мами-вчительки.

Володимир Остапчук родом з Умані, там живуть його батьки. Ракетний удар по багатоповерхівці був для нього болючою новиною. Він поділився деталями на особистій сторінці.

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Остапчук про зруйнований будинок в Умані

Володимир Остапчук зізнався, що будинок, який зруйнували росіяни, він бачив зі школи всі роки навчання, а двір знає по сантиметрах.

У сусідньому підʼїзді жив колись найкращий друг дитинства Костя, поруч жили Макс, Ваня та Андрюха Рижков. Тут поруч у рідній 5 школі на третьому поверсі кабінет моєї мами, яка досі працює вчителем початкових класів. Вчора під завалами знайшли її колишнього учня, якому лише виповнилось 16, і його 10-річну сестричку,

– повідомив Володимир.

"Їхня квартира була на 9 поверсі. І ще одну родину знайомих, в якій ніхто не вижив. Вже відомо про пʼятьох діток і ще близько 20 дорослих… Вчора вони поцілили не просто в житловий будинок (там зі "стратегічного" поруч хіба що гаражі), вони поцілили в нерв усієї Умані".



Умань після ракетного удару / Фото з інстаграму Остапчука

Зауважимо, наразі в Умані завершилась пошуково-рятувальна операція на місці зруйнованого будинку. Головне управління ДСНС повідомило про 23 загиблих, з яких 6 – діти.

Одну жінку вважають безвісти зниклою: її не знайшли.