Світоліна, Дурнєв і Жадан: зірки закликають зібрати 25 мільйонів для бригади НГУ

Українські зірки долучилися до збору коштів на потреби бригади "Хартія". Підтримали ініціативу письменник та музикант Сергій Жадан, спортсменка Еліна Світоліна, стендапер Василь Байдак, співак Володимир Дантес та інші знаменитості.

Зазначається, що збір провели завдяки проєкту "З новими силами" однойменного благодійного фонду бригади. Зокрема, збирали кошти на засоби радіоелектронної боротьби та розвідки. Сюди входять як "рюкзаки" і "куполи" для піхоти, які створюють перешкоди ворожим дронам, так і потужні радіолокаційні станції.

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Зірки збирали кошти для бригади "Хартія"

Проєкт "З новими силами" передбачає збір коштів на потреби бригади "Хартія". Загалом потрібно 25 мільйонів гривень. Зараз вже вдалося зібрати майже 16 мільйонів, тобто, бракує ще 9. До проєкту долучилися письменник та музикант Сергій Жадан, спортсмени Еліна Світоліна, Сергій Ребров, Сергій Стаховський. А також – стендапер Василь Байдак, ведучий Олексій Дурнєв, співак Володимир Дантес. Також в цю суму входять кошти звичайних громадян та українського бізнесу.

Зокрема, у Дніпрі представники місцевого бізнесу зібрали на аукціоні понад 2 мільйони гривень. Ще трохи більше, ніж 2 мільйони перерахували глядачі YouTube-шоу "Пожежа". Цікаво, що одним з найдорожчих лотів став прапор України з підписом Валерія Залужного. За нього дніпрянин віддав пів мільйона гривень.

Відомо, що "Хартія" є вже 13 бригадою Національної гвардії України. Її створили на основі однойменного добровольчого підрозділу, який брав участь у звільненні Харківщини та одним з перших вийшов на адмінкордони України. Цей підрозділ також брав участь у боях за Сватове, Соледар та Бахмут. Зараз бригада входить до Гвардії наступу.

Як задонатити на бригаду "Хартія"

Ви також можете долучитися до збору коштів для бригади та наблизити перемогу України. Це дуже важливо, адже списки потреб українських військових постійно поповнюються.



QR-код на збір коштів для бригади "Хартія" / Фото однойменного благодійного фонду

Для переказів в гривні одержувач – благодійна організація "Благодійний фонд "Хартія"".

ЄДРПОУ ОДЕРЖУВАЧА: 44811524;

IBAN: UA333071230000026006011081882;

Банк одержувача: ПАТ "БАНК ВОСТОК", місто Дніпро;

Призначення платежу: на збір "З новими силами";

одержувач – благодійна організація "Благодійний фонд "Хартія"". ЄДРПОУ ОДЕРЖУВАЧА: 44811524; IBAN: UA333071230000026006011081882; Банк одержувача: ПАТ "БАНК ВОСТОК", місто Дніпро; Призначення платежу: на збір "З новими силами"; через Paypal – ss2010@i.ua;

– ss2010@i.ua; через систему SWIFT у доларах :

BENEFICIARY: CO CF KHARTIA

IBAN: UA333071230000026006011081882,

BENEFICIARY bank: РJSC «BANK VOSTOK», Dnipro, Ukraine

SWIFT CODE: ACJCUA2N

PAYMENT PURPOSE: DONATION TO "WITH RENEWED VIGOUR" FUNDRAISER

CORRESPONDENT BANK: BANK OF NEW YORK MELLON

New York, USA

SWIFT CODE: IRVTUS3N

: BENEFICIARY: CO CF KHARTIA IBAN: UA333071230000026006011081882, BENEFICIARY bank: РJSC «BANK VOSTOK», Dnipro, Ukraine SWIFT CODE: ACJCUA2N PAYMENT PURPOSE: DONATION TO "WITH RENEWED VIGOUR" FUNDRAISER CORRESPONDENT BANK: BANK OF NEW YORK MELLON New York, USA SWIFT CODE: IRVTUS3N через систему SWIFT у євро :

Beneficiary: CO CF KHARTIA

IBAN: UA333071230000026006011081882,

Beneficiary bank: РJSC «BANK VOSTOK», Dnipro, Ukraine

SWIFT CODE: ACJCUA2N

PAYMENT PURPOSE: DONATION TO "WITH RENEWED VIGOUR" FUNDRAISER

CORRESPONDENT BANK: Raiffeisen Bank International AG,

Vienna, Austria

SWIFT CODE: RZBAATWW

можна перерахувати також криптовалюту:

USDT (TRC20)

TB73gTPL8f4Z2KEbRuP112bGT7E9k8f4d8

Також допомогти бригаді можна поширивши пост зі збором коштів у своїх соцмережах. Варто додати гештеги – #хартіяфонд, #новісили. Залишіть у дописі посилання на збір.

Автори найкращих постів, які ще зроблять донат, отримають мерч "Хартії". Найцікавіше, що партнери збору збільшать їхні донати в 13 разів.