Свитолина, Дурнев и Жадан: звезды призывают собрать 25 миллионов для бригады НГУ
Источник:Благотворительный фонд "Хартия"
Украинские звезды присоединились к сбору средств на нужды бригады "Хартия". Поддержали инициативу писатель и музыкант Сергей Жадан, спортсменка Элина Свитолина, стендапер Василий Байдак, певец Владимир Дантес и другие знаменитости.
Сбор провели благодаря проекту "С новыми силами" одноименного благотворительного фонда бригады. В частности, собирали деньги на средства радиоэлектронной борьбы и разведки. Сюда входят как "рюкзаки" и "куполы" для пехоты, создающие помехи вражеским дронам, так и мощные радиолокационные станции.
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Звезды собирали средства для бригады "Хартия"
Проект "С новыми силами" предполагает сбор средств на нужды бригады "Хартия". В общей сложности нужно 25 миллионов гривен. Сейчас уже удалось собрать почти 16 миллионов, то есть не хватает еще 9. К проекту присоединились писатель и музыкант Сергей Жадан, спортсмены Элина Свитолина, Сергей Ребров, Сергей Стаховский. А также – стендапер Василий Байдак, ведущий Алексей Дурнев, певец Владимир Дантес. Также в эту сумму входят средства обычных граждан и бизнеса.
В частности, в Днепре представители местного бизнеса собрали на аукционе более 2 миллионов гривен. Еще чуть больше 2 миллионов перечислили зрители YouTube-шоу "Пожар". Интересно, что одним из самых дорогих лотов стал флаг Украины с подписью Валерия Залужного. За него днепрянин отдал полмиллиона гривен.
Известно, что "Хартия" является уже 13 бригадой Национальной гвардии Украины. Ее создали на основе одноименного добровольческого подразделения, которое участвовало в освобождении Харьковщины и одним из первых вышел на админграницы Украины. Это подразделение также участвовало в боях за Сватово, Соледар и Бахмут. Сейчас бригада входит в Гвардию наступления.
Как задонатить на бригаду "Хартия"
Вы также можете присоединиться к сбору средств для бригады и приблизить победу Украины. Это очень важно, ведь списки нужд украинских военных постоянно пополняются.
QR-код на сбор средств для бригады "Хартия" / Фото одноименного благотворительного фонда
- Для переводов в гривне получатель – благотворительная организация "Благотворительный фонд "Хартия"".
ЕГРПОУ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 44811524;
IBAN: UA333071230000026006011081882;
Банк получателя: ПАО "БАНК ВОСТОК", город Днепр;
Назначение платежа: на сбор "С новыми силами";
- через Paypal – ss2010@i.ua;
- через систему SWIFT в долларах:
BENEFICIARY: CO CF KHARTIA
IBAN: UA333071230000026006011081882,
BENEFICIARY bank: РJSC «BANK VOSTOK», Dnipro, Украина
SWIFT CODE: ACJCUA2N
PAYMENT PURPOSE: DONATION TO "WITH RENEWED VIGOUR" FUNDRAISER
CORRESPONDENT BANK: BANK OF NEW YORK MELLON
Нью-Йорк, США
SWIFT CODE: IRVTUS3N
через систему SWIFT в евро:
Beneficiary: CO CF KHARTIA
IBAN: UA333071230000026006011081882,
Beneficiary bank: РJSC «BANK VOSTOK», Dnipro, Украина
SWIFT CODE: ACJCUA2N
PAYMENT PURPOSE: DONATION TO "WITH RENEWED VIGOUR" FUNDRAISER
CORRESPONDENT BANK: Raiffeisen Bank International AG,
Вьенна, Австрия
SWIFT CODE: RZBAATWW
можно перечислить также криптовалюту:
USDT (TRC20)
TB73gTPL8f4Z2KEbRuP112bGT7E9k8f4d8
Также помочь бригаде можно распространив пост со сбором средств в своих соцсетях. Следует добавить гештеги - #хартияфонд, #новесили. Оставьте в сообщении ссылку на сбор.
Авторы лучших постов, которые еще сделают донат, получат мерч "Хартии". Самое интересное, что партнеры сбора увеличат их донаты в 13 раз.