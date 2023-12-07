Свитолина, Дурнев и Жадан: звезды призывают собрать 25 миллионов для бригады НГУ

Украинские звезды присоединились к сбору средств на нужды бригады "Хартия". Поддержали инициативу писатель и музыкант Сергей Жадан, спортсменка Элина Свитолина, стендапер Василий Байдак, певец Владимир Дантес и другие знаменитости.

Сбор провели благодаря проекту "С новыми силами" одноименного благотворительного фонда бригады. В частности, собирали деньги на средства радиоэлектронной борьбы и разведки. Сюда входят как "рюкзаки" и "куполы" для пехоты, создающие помехи вражеским дронам, так и мощные радиолокационные станции.

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Звезды собирали средства для бригады "Хартия"

Проект "С новыми силами" предполагает сбор средств на нужды бригады "Хартия". В общей сложности нужно 25 миллионов гривен. Сейчас уже удалось собрать почти 16 миллионов, то есть не хватает еще 9. К проекту присоединились писатель и музыкант Сергей Жадан, спортсмены Элина Свитолина, Сергей Ребров, Сергей Стаховский. А также – стендапер Василий Байдак, ведущий Алексей Дурнев, певец Владимир Дантес. Также в эту сумму входят средства обычных граждан и бизнеса.

В частности, в Днепре представители местного бизнеса собрали на аукционе более 2 миллионов гривен. Еще чуть больше 2 миллионов перечислили зрители YouTube-шоу "Пожар". Интересно, что одним из самых дорогих лотов стал флаг Украины с подписью Валерия Залужного. За него днепрянин отдал полмиллиона гривен.

Известно, что "Хартия" является уже 13 бригадой Национальной гвардии Украины. Ее создали на основе одноименного добровольческого подразделения, которое участвовало в освобождении Харьковщины и одним из первых вышел на админграницы Украины. Это подразделение также участвовало в боях за Сватово, Соледар и Бахмут. Сейчас бригада входит в Гвардию наступления.

Как задонатить на бригаду "Хартия"

Вы также можете присоединиться к сбору средств для бригады и приблизить победу Украины. Это очень важно, ведь списки нужд украинских военных постоянно пополняются.



QR-код на сбор средств для бригады "Хартия" / Фото одноименного благотворительного фонда

Для переводов в гривне получатель – благотворительная организация "Благотворительный фонд "Хартия"".

ЕГРПОУ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 44811524;

IBAN: UA333071230000026006011081882;

Банк получателя: ПАО "БАНК ВОСТОК", город Днепр;

Назначение платежа: на сбор "С новыми силами";

получатель – благотворительная организация "Благотворительный фонд "Хартия"". ЕГРПОУ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 44811524; IBAN: UA333071230000026006011081882; Банк получателя: ПАО "БАНК ВОСТОК", город Днепр; Назначение платежа: на сбор "С новыми силами"; через Paypal – ss2010@i.ua;

– ss2010@i.ua; через систему SWIFT в долларах :

BENEFICIARY: CO CF KHARTIA

IBAN: UA333071230000026006011081882,

BENEFICIARY bank: РJSC «BANK VOSTOK», Dnipro, Украина

SWIFT CODE: ACJCUA2N

PAYMENT PURPOSE: DONATION TO "WITH RENEWED VIGOUR" FUNDRAISER

CORRESPONDENT BANK: BANK OF NEW YORK MELLON

Нью-Йорк, США

SWIFT CODE: IRVTUS3N

: BENEFICIARY: CO CF KHARTIA IBAN: UA333071230000026006011081882, BENEFICIARY bank: РJSC «BANK VOSTOK», Dnipro, Украина SWIFT CODE: ACJCUA2N PAYMENT PURPOSE: DONATION TO "WITH RENEWED VIGOUR" FUNDRAISER CORRESPONDENT BANK: BANK OF NEW YORK MELLON Нью-Йорк, США SWIFT CODE: IRVTUS3N через систему SWIFT в евро :

Beneficiary: CO CF KHARTIA

IBAN: UA333071230000026006011081882,

Beneficiary bank: РJSC «BANK VOSTOK», Dnipro, Украина

SWIFT CODE: ACJCUA2N

PAYMENT PURPOSE: DONATION TO "WITH RENEWED VIGOUR" FUNDRAISER

CORRESPONDENT BANK: Raiffeisen Bank International AG,

Вьенна, Австрия

SWIFT CODE: RZBAATWW

можно перечислить также криптовалюту:

USDT (TRC20)

TB73gTPL8f4Z2KEbRuP112bGT7E9k8f4d8

Также помочь бригаде можно распространив пост со сбором средств в своих соцсетях. Следует добавить гештеги - #хартияфонд, #новесили. Оставьте в сообщении ссылку на сбор.

Авторы лучших постов, которые еще сделают донат, получат мерч "Хартии". Самое интересное, что партнеры сбора увеличат их донаты в 13 раз.