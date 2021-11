Українку Таню Муіньо номінували на Греммі-2022

Українська режисерка Таня Муіньо опинилась серед номінантів на премію Греммі-2022. Одну з найпрестижніших нагород у сучасній музиці вона може отримати за видовищний кліп MONTERO, який зняла для репера Lil Nas X.

Ім'я Тані Муіньо з'явилось у номінації "Найкраще відео". На перемогу вона претендує з американським репером Lil Nas X. У березні цього року він випустив диявольський кліп на пісню MONTERO (Call Me By Your Name), який набрав 395 мільйонів переглядів на ютубі.

На перемогу в категорії "Найкраще відео" разом з Танею Муіньо та Lil Nas X претендують:

AC/DC – Shot In The Dark;

Джон Батіст – Freedom;

Леді Гага та Тоні Беннет – I Get A Kick Out Of You;

Джастін Бібер – Peaches;

Біллі Айліш – Happier Than Ever;

Олівія Родріґо – Good 4 U.

Імена переможців Греммі-2022 світ дізнається 31 січня 2022 року на грандіозній церемонії в Стейплс-центрі, що в Лос-Анджелесі.

Lil Nas X – MONTERO: дивіться відео онлайн

Реакція Тані Муіньо на номінацію Греммі-2022

за кліп для Lil Nas X Таня Муіньо вже отримала музичну премію MTV Europe Music Awards 2021 . З виконавцем і командою українка перемогла у номінації "Найкраще музичне відео року".

Іменита кліпмейкерка не стала публікувати розлогих дописів з вдячністю і сподіваннями. В інстаграм-сторіс вона розмістила скриншот з прямої трансляції, під час якої оголосили всіх номінантів, зокрема в категорії "Найкраще відео". Знімок екрану зі своїм ім'ям Таня Муіньо доповнила емоджі зі слізьми.

Фото з інстаграм-сторіс Тані Муіньо