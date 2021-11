Украинку Таню Муиньо номинировали на "Грэмми-2022"

Украинский режиссер Таня Муиньо оказалась среди номинантов на премию "Грэмми-2022". Одну из самых престижных наград в современной музыке она может получить за зрелищный клип MONTERO, снятый для рэпера Lil Nas X.

Имя Тани Муиньо появилось в номинации "Лучшее видео". На победу она претендует вместе с американским рэпером Lil Nas X. В марте этого года он выпустил дьявольский клип на песню MONTERO (Call Me By Your Name), набравший 395 миллионов просмотров на ютубе.

На победу в категории "Лучшее видео" вместе с Таней Муиньо и Lil Nas X претендуют:

AC/DC – Shot In The Dark;

Джон Батист – Freedom;

Леди Гага и Тони Беннет – I Get A Kick Out Of You;

Джастин Бибер – Peaches;

Билли Айлиш – Happier Than Ever;

Оливия Родриго – Good 4 U.

Имена победителей "Грэмми-2022" мир узнает 31 января 2022 года на грандиозной церемонии в Стейплс-центре в Лос-Анджелесе.

Lil Nas X – MONTERO: смотрите видео онлайн

Реакция Тани Муиньо на номинацию Грэмми-2022

за клип для Lil Nas X Таня Муиньо уже получила музыкальную премию MTV Europe Music Awards 2021 . С исполнителем и командой украинка победила в номинации "Лучшее музыкальное видео года".

Именитый клипмейкер не стала публиковать больших постов с благодарностью и надеждами . В инстаграм-сторис она разместила скриншот прямой трансляции, во время которой объявили всех номинантов, в частности в категории "Лучшее видео". Снимок экрана со своим именем Таня Муиньо дополнила эмоджи со слезами.

Фото из инстаграм-сторис Тани Муиньо