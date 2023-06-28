"Кожен буде горіти в пеклі": емоційна реакція зіркового бомонду на удар росіян по Краматорську

Ввечері 27 червня росіяни завдали удару по центру Краматорська – є загиблі. Зірковий бомонд шокований трагедією та висловлює співчуття.

27 червня, ввечері, окупанти випустили 2 ракети по Донецькій області – одна влучила у село Біленьке, друга – у піцерію, що в центрі Краматорська. Наразі відомо про 10 загиблих – серед них є діти. Ще 61 людина постраждала від терористичного удару. 24 Канал зібрав, як українські зірки відреагували на трагедію.

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Олена Зеленська

Перша леді нагадала про те, що рік тому загарбники обстріляли торговий центр у Кременчуці. Тепер росіяни знову атакують мирне населення.

У річницю обстрілу ТЦ в Кременчуці терористи з РФ знову атакують українських циввільних. Краматорськ, ракетний удар по ресторану в центрі міста. Людне місце, теплий вечір, та ворогу нестерпно бачити нормальне життя в Україні. На жаль, маємо дуже багато поранених. Боляче. Зло має бути покаране.



Зірки про ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз

Маша Єфросиніна

Зірка показала кадри зруйнованого закладу та рятувальну операцію, що досі триває.



Зірки про ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз

Джамала

Співачка також показала й розповіла про наслідки обстрілу. "Центр Краматорську вчора. Росія – країна-терорист".



Зірки про ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз

Женя Галич

Співак та військовий емоційно висловився про удар та згадав, як часто бував у піцерії. Вона нагадувала йому мирні часи.

Росіяни – кожен з вас буде горіти в пеклі. Краматорськ, рідний. Скільки разів я смачно їв у цьому кафе. Скільки разів воно нагадувало мені про нормальне життя.



Зірки про ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз

Kalush Orchestra

Гурт опублікував ролик з наслідками трагедії. "Краматорськ. Ми не забудемо".

TVORCHI

Представники України на Євробаченні-2023 звернулися до шанувальників з різних країн англійською мовою.

О 19:32 за місцевим часом в Україні Росія здійснила масований ракетний удар по Краматорську. Вони цілили в територію з купою кафе, в яких була велика кількість людей,

– повідомив гурт.



Зірки про ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз

Тіна Кароль

"Україна зараз. Тварюки", – лаконічно відреагувала зірка.



Зірки про ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз

Світлана Тарабарова

"Краматорськ. Люди, діти, біль", – написала зірка та показала фото руйнувань.



Зірки про ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз

Григорій та Христина Решетники

Зіркове подружжя висловило співчуття постраждалим. "Краматорськ. Щирі співчуття. Світла пам'ять. Моя душа з вами".



Зірки про ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз



Зірки про ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз

MamaRika

Краматорськ! Співчуття сім'ям загиблих та всім постраждалим. Немає слів, сліз, сил,

– написала співачка.



Зірки про ракетний удар / Фото з інстаграм-сторіз

Злата Огнєвіч, Юлія Саніна, Саша Заріцька, Даша Квіткова, Надя Дорофєєва та багато інших знаменитостей також не змогли промовчати у відповідь на російський удар по цивільних. Вони звертаються англійською до світової спільноти, закликають зупинити війну та розповідають про наслідки обстрілів.

Інші реакції зірок / Фото з інстаграм-сторіз