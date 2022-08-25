Свято з присмаком гіркоти: що кажуть артисти про трагедію в Чаплиному

Попри знаковий день 24 серпня, коли всі українці святкували День Незалежності, ввечері сталась велика трагедія – на Дніпропетровщині, у селищі Чаплине, росіяни влучили важким озброєнням. Загинуло 25 людей та 31 поранено.

Як повідомив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні до українців, внаслідок удару росіян по залізничній станції Чаплине загорілись 4 пасажирські вагони. Спочатку повідомляли про 15 загиблих та 50 поранених, але після завершення усіх пошуково-рятувальних робіт цифра загиблих зросла до 25. 5 з цих людей згоріли живцем в автомобілі поруч.

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Реакція артистів

Трагедія не оминула інстаграм-стрічки знаменитостей, які впродовж дня публікували мотивуючі дописи та слова звернень до українців. З вечора і до ранку 25 серпня вони розповідали своїм українським та іноземним підписникам, що знову накоїла росія.

Реперка Alyona Alyona присвятила трагедії окремий допис, де побажала українцям триматися, тому що ми сильні, незламні та непереможні.

У своїх інстаграм-сторіс слова жалю та болю також опублікували Джамала, гурт Go_A, Леся Нікітюк, Андрій Бєдняков та інші.



Ксенія Мішина про удар по Чаплиному / Скриншот з інстаграм-сторіс



Чаплине – як реагує Володимир Остапчук / Фото з інстаграм-сторіс



Гурт KAZKA відреагував на трагедію в Чаплиному / Фото з інстаграм-сторіс



Леся Нікітюк співчуває усім рідним загиблих у Чаплиному / Фото з інстаграм-сторіс



Джамала розповіла іноземцям про Чаплине / Фото з інстаграм-сторіс



Go_A про обстріл Чаплиного / Фото з інстаграм-сторіс



Христина Решетник боляче реагує на Чаплине / Фото з інстаграм-сторіс



Гурт The Hardkiss поділився трагедією про Чаплине / Фото з інстаграм-сторіс



Андрій Бєдняков розповів деталі обстрілу / Фото з інстаграм-сторіс