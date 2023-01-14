"Рідненький масив": дружина Павліка, Єфросиніна, Монатік і весь шоу-біз реагує на удар по Дніпру

Під час першої масованої ракетної атаки 2023 року Росія влучила в багатоповерхівку у Дніпрі. Немає цілого під'їзду, під завалами люди. Зірки з болем і ненавистю коментують трагедію, а хтось навіть впізнає свою вулицю.

Після удару по житловому будинку в Дніпрі відомо вже про 39 поранених, серед яких діти. З-під завалів уже врятували 20 людей, але пошуково-рятувальні роботи триватимуть усю ніч.

Важливо Росіяни влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі: під завалами люди – моторошні кадри

Реакція зірок на удар по багатоповерхівці у Дніпрі

Катя Осадча, Монатік, Джамала нагадують світу про країну-терориста Росію, дружина Павліка шокована, бо її дім на цій же вулиці, а Маша Єфросиніна та Анатолій Анатоліч обурюються через росіянку на "Міс Всесвіт", яка як ні в чому не бувало дефілює в Новому Орлеані. 24 Канал зібрав реакції шоу-бізу.

Маша Єфросиніна

Зірка нагадала, що в момент, коли Росія випускала по Україні десятки ракет, на "Міс Всесвіт" у США приймали її учасницю Анну Ліннікову, а та напарювала команді про якусь благодійність.

Представниця країни-терориста страх як переживає про навколишнє середовище та тварин. От цікаво, чи поставить їй жюрі конкурсу питання про десятки жертв, похованих живцем сьогодні під завалами будівлі у Дніпрі, що спричинила її країна,

– риторично запитала Маша Єфросиніна.

Анатолій Анатоліч

Шоумен теж згадав про конкурс краси "Міс Всесвіт 2022" та наголосив на криваво-червоній сукні росіянки. Він, як і Єфросиніна, звернув увагу, що Ліннікова нібито волонтерить у притулку для тварин, але не обмовилася навіть про "мир у всьому світі", як заведено на конкурсах краси.

Сьогодні росіянка вийшла в червоно-кривавій сукні в фіналі конкурсу "Міс Всесвіт", який зараз проходить у Новому Орлеані в США. У цей самий час росіяни влучили в житловий будинок у Дніпрі. Вихідний день. Люди були вдома. Багатоповерхівка… Цей цинізм неможливо перевершити. Скільки крові українців пролито росіянами на цю сукню,

– підкреслив Анатолій Анатоліч.

Катя Осадча

Телеведуча щиро співчуває всім, хто у Дніпрі втратив близьких, і бажає здоров'я всім, хто вижив. Однак водночас нагадує, що Росія вбиває нас як націю, а світ не повинен до цього звикати.

Дніпро зараз! У результаті чергової атаки Росії ракета влучила в житловий будинок. Уявіть таке в будь-якому місті Європи, коли в суботу родина зібралась разом, діти грають у вітальні, лунає сирена і родина йде у підвал, що не є захистом від прямого попадання, і ось ракетна атака, і всі опиняються під завалами, просто уявіть свою родину в цьому будинку,

– емоційно підписала Катя Осадча.

Монатік

Артист нагадав, що щодня всі міста України піддаються агресивним, нелюдським атакам з боку країни-терориста Росії, а 14 січня трагедія сталася у Дніпрі.

Дніпро, 14 сiчня 2023. Російська ракета знищила цілий під'їзд дев'ятиповерхового житлового будинку. Пiд уламками зруйнованого будинку досі є люди, евакуація триватиме всю ніч. Поранених вже більш як 25, серед них 6 дітей,

– написав Монатік.

Катя Реп'яхова

Дружина Віктора Павліка повідомила, що багатоповерхівка, по якій Росія вдарила у Дніпрі, розташована в тому ж житловому кварталі, що й батьківський дім, на тій же вулиці.

Дніпро. Мій ріднесенький житловий масив, на якому пройшло моє дитинство і юність. Жахливі крики людей чути з-під завалів. Всю ніч будуть розбирати завали. Ніколи не пробачимо,

– прокоментувала Катя Реп'яхова.

Святослав Вакарчук

Дніпро. Житловий будинок, який сьогодні розбила російська ракета. На цей час є дані про поранених і серед них діти. Не вистачить слів, щоб описати гнів, який ми відчуваємо зараз,

– висловився Вакарчук про стан усіх українців.

Джамала

Сьогодні 14 січня. Росія знову жорстоко атакує мою країну. Росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі. Інші міста теж страждають. А також критична інфраструктура. На жаль, є постраждалі. Світ повинен нас почути. Відчути наш біль і допомогти,

– попросила Джамала.

Наталія Могилевська

Співачка повідомила, що саме повернулася до Києва з Дніпра, куди їздила з гастролями, тож їй хочеться підтримати місцевих, "обійняти кожного, поділитися вірою і праведним гнівом". "Ми переможемо! Ми знищимо всіх, хто винен в цьому злочині", – наголосила Наталія Могилевська.

Андрій Бєдняков

"14 січня. 2023 рік. Дніпро. Україна. Зроблено Росією. Ви досі вважаєте, що їм потрібен мир?" – підписав Бєдняков відео зруйнованої багатоповерхівки.