Учасниця дуету TamerlanAlena знялась для обкладинки чоловічого глянцю: сексуальні кадри

Олена Омаргалієва, відома як Альона з дуету TamerlanAlena, стала героїнею лютневого номера чоловічого журналу XXL Ukraine. Співачка позувала у сміливих образах і продемонструвала спокусливе тіло.

Джерело: XXL Ukraine

35-річна артистка наважилась не лише приміряти провокативні вбрання, а й роздягнутися перед камерами. Всі кадри з'явились в чорно-білому форматі.

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Учасниця дуету TamerlanAlena на обкладинці чоловічого глянцю

Для головного фото лютневого номера XXL Ukraine Олена Омаргалієва приміряла топ з оголеними плечима і мереживними вставками. Під звабливий верх вона не стала підбирати низ і залишилась лише в чорних трусиках. Образ співачка довершила величезними сережками-кільцями, вишуканою укладкою і вечірнім макіяжем smoky eyes.



Олена Омаргалієва на обкладинці XXL Ukraine / Фото XXL Ukraine

На інших кадрах учасниця дуету TamerlanAlena виглядала не менш спекотно. Вона позувала в напівпрозорих корсетах, які звабливо підкреслили апетитні груди. Їх зірка поєднувала з джинсами з високою талією та велосипедками. Тому в кадрі вона ефектно засвітила як бюст, так і стрункі ніжки та сексуальні стегна.

Чи не найгарячішими стали look артистки в сукнях. Вона підібрала атласну сукню в білизняному стилі на тонких бретелях і з зухвалим розрізом до стегон. У ній Олена Омаргалієва позувала просто на підлозі. У іншій сукні довжини міні та зі шнурівкою в зоні декольте вона виглядала не менш еротично.

Учасниця дуету TamerlanAlena знялася для чоловічого глянцю / Фото XXL Ukraine