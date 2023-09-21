У традиційному українському стилі: учасник Kalush Orchestra вразив мережу весільним вбранням

Днями Віталій Дужик, який є учасником гурту Kalush Orchestra, одружився зі своєю дівчиною, співачкою Євгенією Мазуренко. Молодята вразили мережу своїми вбраннями.

Пара зіграла весілля в українському стилі. Тож і костюми вони підібрали відповідні. Так, на вінчання Євгенія одягнула стрій своєї прабабусі з Бориспільщини, а Віталік підібрав традиційне вбрання Волині, звідки сам родом, пише 24 Канал.

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Віталій Дужик одружився зі своєю дівчиною Євгенією

Весілля пара святкувала 15 вересня. У цей день вони також вінчалися у церкві. Як зазначила Євгенія, вони дуже хотіли вінчатися в традиційному вбранні.

Відомо, що весільна сорочка та кролевецький рушник з Батьківщини мами нареченої, затопленого села Рудяків на Бориспільщині, яким вже понад 150 років. Корсетка прабабусі дівчини, а спідниця відшита за старовинним зразком. Євгенія розповіла, що весільний вінок робила власноруч. Щодо одягу нареченого, то його також відтворили за старовинними зразками.

В мене стрій моєї прабабусі — Бориспільщина, у Віталіка – Волинь. Чому саме ці регіони? Бо це краї, де ми народилися та виросли. Для нас було важливо, щоб кожен з нас був у вбранні свого регіону, що символізувало б об'єднання. Хоч ми з різних куточків України, але кохання поєднало нас, звело наші дороги,

– поділилася дівчина.

Водночас на самому весіллі в ресторані молодята були одягнені в традиційний одяг. Так, Євгенія обрала біле плаття зі спущеними рукавами в горошок. Вона зробила елегантну гульку та випустила передні прядки. Доповненням образу став витончений макіяж в нюдових відтінках зі стрілками. З аксесуарів Євгенія обрала сережки та намисто.

Реакція мережі

Шанувальники були в захваті від образів молодят. Деякі з коментаторів зауважили, що після перегляду відео з весілля зіркової пари, вони ніби подивилися "художньо-документальний фільм", який розповідає про українські традиції.

"Це неймовірно гарно";

"Напевно не підбереш слів, щоб описати захоплення. В той день постійно оновлювала сторіс, щоб подивитись продовження, наче художньо-документальний фільм з розповіддю наших традицій. Просто в захваті. А в білому вбранні ніжна принцеса. Хочу вам побажати миру, щастя та кохання";

"Неймовірно красиво і магічно. З захопленням дивилася репортаж про вашу церемонію вінчання… Раді, що продовжуєте традиції роду. В цьому є і магія, і підтримка, і захист роду. Які ви молодці";

"Ви неймовірні! Разом з вами з задоволенням поринули у світ справжніх українських традицій. Дякуємо, що ділитися найкращими моментами з нами! Щастя та добробуту вашій родині. Бережіть та цінуйте один одного.

"На вас можна дивитися вічно. Неперевершені. Щастя вам великого";

"Неперевершена пара. Будете завжди щасливою і люблячою родиною. Я бажаю вам лиш добра, мирного неба, Божого благословення, щастя та сімейного добробуту".

Як Віталій зробив пропозицію дівчині

Артист запропонував коханій стати його дружиною просто на сцені. Сталося все одразу після виступу в польському місті Лодзь.

Віталій Дужик перед гостями концерту покликав дівчину на сцену, став на одне коліно і сказав зворушливі слова. Він попросив її стати його дружиною. Його кохана не змогла стримати сліз від щастя. Після цього пара обійнялася та поцілувалася.