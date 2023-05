TVORCHI феєрично виступили у фіналі Євробачення-2023: неймовірне відео та текст пісні

Представники України на Євробаченні-2023 запалили сцену в Ліверпулі. TVORCHI виступили у фіналі музичного конкурсу та підірвали залу.

Україна стала переможцем Євробачення минулого року. Згідно з правилами музичного конкурсу, наступні представники проходять одразу до фіналу. Тож сьогодні, 13 травня, TVORCHI вперше запалювали публіку своїм виступом під номером 19.

TVORCHI виступили у фіналі Євробачення

У фіналі конкурсу український гурт з Тернополя виконав пісню Heart of Steel про сталеве серце. Цей трек натхненний подіями на "Азовсталі" й народився навесні 2022 року.

На сцені Євробачення TVORCHI показали оновлений номер – він став більш динамічним, ніж на Нацвідборі. Це гармонійне і водночас ефектне поєднання візуальних деталей із хореографією.

Костюми Андрія та Джеффрі – продовження їхньої історії з Національного відбору. Іван Фролов створив вбрання темних відтінків з головним акцентом – вишите сталеве серце. Силуети образів нагадують козацьку добу, особливо штани, що нагадують шаровари. Важлива деталь в образі Джеффрі – "сталева" рука як символ міці українців.

Євробачення 2023 фінал – Україна – TVORCHI – Heart of Steel: дивіться відео онлайн

Зал бурхливо відреагував на виступ музикантів. Глядачі проводжали український колектив бурхливими оплесками.

Текст пісні Heart of Steel

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air

I cannot explain

Tell you how I feel

Life is just a game

And I'm playing for the win

Don't be scared to say just what you think

Cause’ no matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

Cos i got a heart of steel

Don’t care what you say…

Or how you feel…

Oh I got a heart of steel

Oooh

You just like to act a fool

Trynna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Trynna get a reaction

I just hit the action move

Незважаючи на біль

Я продовжую свій бій

Світ палає, а ти дій

Don't be scared to say just what you think

Cause’ no matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

Cos I got a heart of steel

Don't care what you say...

Or how you feel…

Oh I got a heart of steel

Oooh

Don't care what you say…

Or how you feel…

Oh I got a heart of steel