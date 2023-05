TVORCHI феерически выступили в финале Евровидения-2023: невероятное видео и текст песни

Представители Украины на Евровидении-2023 зажгли сцену в Ливерпуле. TVORCHI выступили в финале музыкального конкурса и взорвали зал.

Украина стала победителем Евровидения в прошлом году. Согласно правилам музыкального конкурса, следующие представители проходят сразу в финал. Сегодня, 13 мая, TVORCHI впервые зажигали публику своим выступлением под номером 19.

TVORCHI выступили в финале Евровидения

В финале конкурса украинская группа из Тернополя исполнила песню Heart of Steel о стальном сердце. Этот трек вдохновлен событиями на Азовстали и родился весной 2022 года.

На сцене Евровидения TVORCHI показали обновленный номер – он стал более динамичным, чем на Нацотборе. Это гармоничное и одновременно эффектное сочетание визуальных деталей с хореографией.

Костюмы Андрея и Джеффри – продолжение их истории из Национального отбора. Иван Фролов создал наряды темных оттенков с главным акцентом – вышитое стальное сердце. Силуэты образов напоминают казацкую эпоху, особенно штаны, напоминающие шаровары. Важная деталь в образе Джеффри – "стальная" рука как символ мощи украинцев.

Евровидение 2023 финал – Украина – TVORCHI – Heart of Steel: смотрите видео онлайн

Зал бурно отреагировал на выступление музыкантов. Зрители провожали украинский коллектив бурными аплодисментами.

Текст песни Heart of Steel

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air

И cannot explain

Tell you how I feel

Life is just a game

And I'm playing for the win

Don't be scared to say just what you think

Cause' не matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

Cos i got a heart of steel

Don't care what you say…

Or how you feel…

Oh I got a heart of steel

Oooh

Вы только в качестве fool

Trynna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Trynna get a reaction

I just hit the action move

Незважаючи на біль

Я продовжую свій бій

Світ палає, а ти дій

Don't be scared to say just what you think

Cause' не matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

Cos I got a heart of steel

Don't care what you say...

Or how you feel…

Oh I got a heart of steel

Oooh

Don't care what you say…

Or how you feel…

Oh I got a heart of steel