Цибульська заспівала "Скандал" Тіни Кароль українською: відео записала в курнику

Співачка Оля Цибульська переклала на українську мову пісню своєї колеги Тіни Кароль – "Скандал". А також артистка зняла кумедний ролик на цей трек.

Такий ролик неабияк потішив шанувальників Цибульської, захоплення вони висловлюють в коментарях під дописом.

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Оля Цибульська заспівала "Скандал" Тіни Кароль

У дописі Цибульська пояснила, що так вирішила підтримати людей, які після повномасштабного вторгнення російської армії на територію України повністю відмовилися від російської мови.

Знімаю цю рубрику для підтримки переходу українців з російської на рідну. І аби показати, що поп-хіти можуть і будуть звучати українською,

– наголосила Оля.

Схоже, що вона вирішила подати ролик у жартівливій формі, щоб привернути до цієї теми увагу більшої аудиторії користувачів мережі.

У коментарях підписники Цибульської висловлюють її компліменти щодо такої рубрики.