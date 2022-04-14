"Це місячні?": стендапер Нурлан Сабуров ницо відреагував на перформанс українки у США

Казахський комік, який отримав широку популярність в Росії завдяки виступам у жанрі стендап, дав черговий виступ у США. Нещодавно на його концерті попросили визнати Росію агресором, але після невдалої спроби на почуття намагалась "пробити" українка Юлія Косівчук.

Комік виступав 13 квітня на приватному концерті в Сан-Франциско, США. Проте і там його знайшли українці. Через те, що чоловік замовчав війну Росії з Україною від 24 лютого і до сьогодні, йому влаштували другу "диверсію" на концерті.

До слова У мене теж є свої страхи, – російський комік Сабуров боїться говорити про війну

Мисткиня з України Юлія Косівчук вибігла на сцену під час концерту у білій сукні з червоними плямами, що символізують кров вбитих українок. Вона закликала Нурлана "не мовчати", але у відповідь лише почула низькопробний жарт: "Вибачте, це місячні? Що відбувається?". І весь зал взірвався сміхом. За словами самої Юлії, лише кілька людей після цього вийшли із залу, але всі інші продовжували слухати Нурлана.

Охоронці втримали дівчину на сцені та вивели її з приміщення, але й за межами концерту вона виривалась та просила викликати поліцію.

Тому що мовчання – це злочин. Ні, покидьку, це в мене не місячні, як ти недолуго перднув своїм ротом. Це я – Україна! І поки ти тут заробляєш бабло, розважаючи кончених рабів, я стікаю кров'ю! Після того, як я отака прорвалася на сцену, холопи продовжували ржати. Та мавпочка з тарілками у їхньому мозку невмируща. Лише кілька молодих людей вийшли із залу,

– написала дівчина в інстаграмі.

Вона додала, що Нурлан Сабуров живе в Москві і платить там податки. Він нічого не говорить про війну, бо він начебто за мир. Вартість квитка на його концерт коштувала 135, а зал був заповненим: "Скільки ще куль вони куплять за ці гроші?! Мовчання – це злочин! А те лайно з натовпу, що кричало "ненавижу вас хохлов ёб..ых" і тикав фак – ми тебе зняли і скоро зробимо відомим".

Підписники підтримали Юлію у її сміливому вчинку та навіть створили ілюстрацію на цю тему.



Ілюстрація перформансу на концерті Сабурова / Фото з інстаграму Валерії Литвин

Реакція активістки

Ми запитали в учасниці перформансу Юлії, що вона думає про слова Сабурова:

Я думаю, що цими словами він нарешті показав своє справжнє обличчя. Тут навіть немає що коментувати. Просто дно.