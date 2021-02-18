Три інсульти і серцевий напад: Демі Ловато розповіла, до чого призвело її захоплення наркотиками

Американська акторка і співачка Демі Ловато у 2018 році тому була госпіталізована через передозування наркотиками. Тоді ж вона проходила довгу реабілітацію, однак лише зараз зізналась про наслідки її залежності.

28-річна зірка шокувала зізнанням, що ледь не померла через те, що її організм не витримав навантаження від наркотиків та навіть алкоголю.

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Демі Ловато розповіла про наслідки передозування

Про це артистка розповіла у документальній стрічці про себе "Танці з дияволом" (Dancing with the Devil), трейлер якого вже з'явився в ютубі. Фільм з'явиться на телеекранах 23 березня. У ньому Демі Ловато розповість, як опинилася на межі смерті. Окрім неї, про життя зірки розповідатимуть її рідні та друзі. Також у зйомках взяли участь Елтон Джон та Крістіна Агілера.

У мене було три серцевих удари. У мене стався серцевий напад. Мої лікарі сказали, що я маю ще п'ять-десять хвилин,

– йдеться у відео.

В інтерв'ю Associated Press співачка також додала, що передозування призвело до "пошкодження мозку", додавши: "Я досі маю справу з наслідками цього".

Що відомо про залежність Демі Ловато: коротко