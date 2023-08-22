Переможець Євробачення і друг Путіна: чим відомий музикант Тото Кутуньйо

У віці 80 років помер італійський співак Тото Кутуньйо. В останні роки життя його стан здоров'я погіршився. Тото Кутуньйо пам'ятають як легендарного співака й композитора.

22 серпня стало відомо про втрату італійського музиканта та композитора Тото Кутуньйо. Він помер у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані. 24 Канал розповість про його життєвий шлях та музичну кар'єру.

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Біографія Тото Кутуньйо

Справжнє ім'я Тото Кутуньйо – Сальваторе Кутуньйо. Він народився у регіоні Тоскана та змалку хотів займатися музикою. Його шлях розпочався зі створення власного гурту, де Тото був барабанником. Згодом він створював пісні для відомих тоді артистів – Адріано Челентано та інших.

У 1976 році Кутуньйо спробував свої сили у пісенному конкурсі у Санремо, але зайняв третє місце. Вже через 4 роки переміг з піснею Solo noi.

Тото Кутуньйо став переможцем Євробачення-1990 року, що проходило у Загребі. Він здобув тріумф завдяки пісні Insieme: 1992 ("Разом: 1992") – це балада, присвячена політичній інтеграції. На весь світ відомі його пісні L'italianо, Serenata та багато інших.

У 2000-х музиканту діагностували онкологію. Після лікування хворобу вдалося побороти. Та в останні місяці життя стан його здоров'я погіршився.

Тото Кутуньйо – Lasciatemi Cantare: дивіться відео онлайн

, у Тото Кутуньйо залишилась дружина Карла Кутуньйо – з нею вони були у шлюбі понад 50 років. У подружжя народився син Ніко.

Тото Кутуньйо та Україна

Тото Кутуньйо користувався успіхом у Радянському Союзі та приїздив з концертом до України у 2010 році.

У 2015 році Тото Кутуньйо та інші співаки на YouTube-каналі "Друзі Путіна в Італії й у всьому світі" привітали Путіна з днем народження.

Та вже у 2019 році група депутатів у Верховній Раді попросила СБУ обмежити в'їзд Сальваторе Кутуньйо на територію України. Серед аргументів – відкрита підтримка співаком окупації Криму та політики Путіна.

Після звернення депутатів до СБУ Тото Кутуньйо відповів для ТСН, що не підтримує дії очільника країни-агресора, а його вітання "були адресовані не самому президенту Росії особисто". Також Тото Кутуньйо запевнив, що не виступав в окупованому Криму попри численні прохання.