День сміху: 6 найкращих розіграшів голлівудських зірок

1 квітня – це єдиний день у році, коли жарти сприймаються із усмішкою, а на розіграші не ображаються. Зірки Голлівуду теж можуть стати жертвами зіркових друзів. Ба більше, сама Єлизавета ІІ була учасницею кумедного розіграшу внуків.

У День сміху, 1 квітня, всіх коли-небудь розігрували. Кумедно, якщо це стається із зірками, та ще й фікусується на відео. Відомі американські актори та знаменитості не приховують насмішок голлівудських друзів і не соромляться вкотре реготати з цього.

Тейлор Свіфт

Причаїтися за дверима та налякати свого друга – один із найстаріших розіграшів, які точно всі переживали. Співачка Тейлор Свіфт не стала винятком. Телеведуча Еллен Дедженерес налякала зірку своїм криком. Тейлор Свіфт від несподіванки впала та навіть вдарилась об стіну. Після цього співачка довго лежала та реготала, як і всі очевидці.

Дивіться відео 1-квітневого розіграшу Тейлор Свіфт:

Королева Єлизавета ІІ

Не тільки американські співачки та актори стають "жертвами" розіграшів. Британська королева Єлизавета ІІ теж потрапила до списку тих, кого розіграли родичі.

Так, монарх попросила своїх внуків записати їй аудіоповідомлення на автовідповідач. Принц Гаррі та Вільям вирішили підійти до прохання з гумором та записали такі слова: "Привіт, як справи? Це Ліза. Мене зараз немає на троні. Для прямого зв'язку з Філіпом (чоловік королеви, – LifeStyle 24) натисніть "один", для зв'язку з Чарльзом (старший син) – "два", а для розмови з коргі (улюблені собаки) натисніть "три". Кумедну витівку внуків Єлизавета ІІ оцінила, але зателефонувала всім, хто залишив їй повідомлення.

Кім Кардашян

У 2010 році Хлої Кардашян та Ніколь Річі розіграли зірку реаліті-шоу. На День сміху вони зламали акаунт Кім Кардашян у соціальній мережі Twitter та написали декілька кумедних постів. Зокрема, на сторінці зірки була розповідь про розлад шлунку, а ще зізнання у нетрадиційній орієнтації.

Іноді мені здається, що я лесбіянка, бо вважаю, що Ніколь Річі невимовно гарна,

– написали жартівниці.

Кім Кардашян не образилась на сестру та подругу, відзначивши, що це була найкумедніша витівка, яку коли-небудь влаштовували їй друзі.

Дженніфер Е ністон

Під час зйомок у комедії "Ми – Міллери" актори піджартували з Дженніфер Еністон. Коли, за сценарієм, вся сім'я Міллерів сиділа в авто, включили головний саундтрек серіалу "Друзі" – I'll Be There For You. Спершу акторка була здивована, після чого розсміялась.

Дивіться відео розіграшу Дженніфер Еністон:

Деніел Редкліфф

Під час зйомок фільму "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" актор Алан Рікман пожартував над колегою Деніелом Редкліффом. Знаменитість підклав своєму другу в спальний мішок "подушку-пердушку". Коли ж, за сюжетом, всі спали, тишу на знімальному майданчику порушила та сама подушка. Всі не стримували сміх та ще довго піджартовували.

Дивіться розіграш Деніела Редкліффа:

Дженніфер Лоуренс

Під час роботи над фільмом "Афера по-американськи" актори Бредлі Купер та Крістіан Бейл вирішили розіграти колегу Дженіфер Лоуренс. Одна зі сцен кінострічки знімалась на кладовищі, тому зірка дуже нервувала та хотіла якомога швидше покинути знімальний майданчик. Посеред зйомок Дженіфер Лоуренс закричала, коли побачила на надгробному пам'ятнику своє ім'я та дату смерті – 1 квітня 1913 року.

Це ж моє ім'я. Це просто збіг, чи я скоро помру?

– в паніці кричала акторка.

Моторошний жарт неабияк налякав зірку. Актори посміялись із нажаханої Дженіфер Лоуренс та пояснили, що це всього лиш розіграш.

Не втрачайте оптимізму та жартуйте більше у такий неспокійний і тривожний час!