Бейонсе, Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлз: топ-20 найкращих пісень 2022 року за версією Rolling Stone

7 грудня 2022, 17:43
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Джерело:

Rolling Stone

Американський музичний журнал Rolling Stone опублікував щорічний рейтинг зі 100 найкращих пісень 2022 року. Серед тих, які найбільше прослуховували, треки Бейонсе, Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлза.

Традиційно, наприкінці року у різних сферах підводять підсумки. Зокрема це стосується музичної індустрії. Які пісні та артистки цього року увійшли до рейтингу найкращих за версією видання Rolling Stone – дізнавайтеся далі.

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​Перше місце посів трек Titi Me Pregunto виконавця Bad Bunny. Цей артист також очолив рейтинг найпопулярніших виконавців 2022 року у Spotify.

  1. Bad Bunny – Titi Me Pregunto
  1. Beyonce – Cuff It
  1. Steve Lacy – Bad Habit
  1. Taylor Swift – Karma
  1. Rosalia – Despecha
  1. Quavo and Takeoff – Hotel Lobby
  1. Pharrell feat. 21 Savage and Tyler, The Creator – Cash In Cash Out
  1. Beyonce – Break My Soul

  1. Harry Styles – As It Was
  1. Drake feat. 21 Savage – Jimmy Cooks
  1. Kendrick Lamar – N95
  1. Yahritza Y Su Esencia – Soy El Unico
  1. Pusha T – Dreamin' of the Past
  1. Ice Spice – Munch (Feelin U)
  1. Rina Sawayama – This Hell
  1. Burna Boy – Last Last
  1. Doechii & SZA – Persuasive
  1. Ashley McBryde, Caylee Hammack, Brandy Clark та Pillbox Patti – Bonfire at Tina's
  1. Megan Thee Stallion – Plan B
  1. Noah Cyrus – I Burned LA Down

 

Автор: Христина Кобак