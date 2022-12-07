Бейонсе, Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлз: топ-20 найкращих пісень 2022 року за версією Rolling Stone
7 грудня 2022, 17:43Читать новость на русском
Джерело:Rolling Stone
Американський музичний журнал Rolling Stone опублікував щорічний рейтинг зі 100 найкращих пісень 2022 року. Серед тих, які найбільше прослуховували, треки Бейонсе, Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлза.
Традиційно, наприкінці року у різних сферах підводять підсумки. Зокрема це стосується музичної індустрії. Які пісні та артистки цього року увійшли до рейтингу найкращих за версією видання Rolling Stone – дізнавайтеся далі.
Не пропустіть Bad Bunny заслухали до дір: Spotify оголосив найпопулярніших артистів і треки 2022 року
Перше місце посів трек Titi Me Pregunto виконавця Bad Bunny. Цей артист також очолив рейтинг найпопулярніших виконавців 2022 року у Spotify.
- Bad Bunny – Titi Me Pregunto
- Beyonce – Cuff It
- Steve Lacy – Bad Habit
- Taylor Swift – Karma
- Rosalia – Despecha
- Quavo and Takeoff – Hotel Lobby
- Pharrell feat. 21 Savage and Tyler, The Creator – Cash In Cash Out
- Beyonce – Break My Soul
- Harry Styles – As It Was
- Drake feat. 21 Savage – Jimmy Cooks
- Kendrick Lamar – N95
- Yahritza Y Su Esencia – Soy El Unico
- Pusha T – Dreamin' of the Past
- Ice Spice – Munch (Feelin U)
- Rina Sawayama – This Hell
- Burna Boy – Last Last
- Doechii & SZA – Persuasive
- Ashley McBryde, Caylee Hammack, Brandy Clark та Pillbox Patti – Bonfire at Tina's
- Megan Thee Stallion – Plan B
- Noah Cyrus – I Burned LA Down