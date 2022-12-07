Бейонсе, Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлз: топ-20 найкращих пісень 2022 року за версією Rolling Stone

Американський музичний журнал Rolling Stone опублікував щорічний рейтинг зі 100 найкращих пісень 2022 року. Серед тих, які найбільше прослуховували, треки Бейонсе, Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлза.

Традиційно, наприкінці року у різних сферах підводять підсумки. Зокрема це стосується музичної індустрії. Які пісні та артистки цього року увійшли до рейтингу найкращих за версією видання Rolling Stone – дізнавайтеся далі.

Не пропустіть Bad Bunny заслухали до дір: Spotify оголосив найпопулярніших артистів і треки 2022 року

​Перше місце посів трек Titi Me Pregunto виконавця Bad Bunny. Цей артист також очолив рейтинг найпопулярніших виконавців 2022 року у Spotify.

Bad Bunny – Titi Me Pregunto

Beyonce – Cuff It

Steve Lacy – Bad Habit

Taylor Swift – Karma

Rosalia – Despecha

Quavo and Takeoff – Hotel Lobby

Pharrell feat. 21 Savage and Tyler, The Creator – Cash In Cash Out

Beyonce – Break My Soul

Harry Styles – As It Was

Drake feat. 21 Savage – Jimmy Cooks

Kendrick Lamar – N95

Yahritza Y Su Esencia – Soy El Unico

Pusha T – Dreamin' of the Past

Ice Spice – Munch (Feelin U)

Rina Sawayama – This Hell

Burna Boy – Last Last

Doechii & SZA – Persuasive

Ashley McBryde, Caylee Hammack, Brandy Clark та Pillbox Patti – Bonfire at Tina's

Megan Thee Stallion – Plan B