Тоня Матвієнко привітала доньку з 7-річчям: як пройшло святкування у Британії

Українська співачка Тоня Матвієнко перебуває у Великій Британії разом з донькою. Днями маленька Ніна відсвяткувала день народження – їй виповнилося 7 років.

15 січня доньці Арсена Мірзояна і Тоні Матвієнко виповнилося 7 років. Співачка звернулась до дівчинки з привітанням у зворушливому дописі.

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Донька Тоні Матвієнко святкувала 7-річчя

Виконавиця у привітанні згадала про те, що мала чимало планів з Ніною, але вони скасувались через війну. Вона додала, що донька дуже хоче повернутися до України.

Така вже доросла, добра та весела ти, наше дівчисько. Стільки було планів у нас з тобою (наприклад, навчитися грати на гітарі), але ти вже розумієш, чого наші плани перенеслися. Знаю, як ти сумуєш за всією нашою великою родиною та Батьківщиною. Але я роблю все можливе, щоб ти частіше з ними бачилася,

– написала Тоня Матвієнко.



Тоня Матвієнко з донькою / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

"Ми все здолаємо, бо по-інакшому не може бути! Колись ми з татом вирішили святкувати твій день (15 січня) за кордоном. Але зараз ми зовсім цього не хочемо! Бажаємо всі тобі скоріше повернутися додому і втілити всі твої бажання!".

Тоня Матвієнко також показала, що влаштувала святкування доньці у Великій Британії. Вона підготувала Ніні святкові кульки та великий торт, за яким зібралися друзі.



Донька Матвієнко відсвяткувала 7-річчя / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Додамо, донька Тоні Матвієнко продовжує жити із зірковою мамою за кордоном, хоч артистка не раз говорила про бажання повернутися додому. Ймовірно, мати з донькою час від часу відвідують Ніну Митрофанівну та чоловіка й батька Арсена Мірзояна, але ще не планують повноцінно переїжджати. 7-річна Ніна продовжує навчання у школі.

Напередодні Дня Святого Миколая Тоня Матвієнко також показувала листа з побажаннями від доньки. Там були як звичайні прохання, так і головне бажання українців – щоб закінчилась війна.