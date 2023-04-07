Тіна Кунакі відсвяткувала 26-річчя без чоловіка, поки Кассель натякнув на розлучення

У пресі ходять чутки про розлучення Венсана Касселя та моделі Тіни Кунакі. Про це свідчить ще й те, що дівчина відсвяткувала день народження без чоловіка.

У мережі обговорюють ймовірне розлучення Тіни Кунакі та Венсана Касселя. Чутки підігріли й останні дописи знаменитостей.

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Тіна Кунакі відсвяткувала 26-річчя

5 квітня французькій моделі виповнилося 26 років. Вона влаштувала гучну вечірку, на яку запросила товаришів і друзів. Тіна одягнула напівпрозору червону сукню та провела вечір за танцями та великим тортом.

На кадрах з вечірки не видно Венсана Каселля, що знову натякає на їхнє розставання. До того ж актор ніяк не привітав кохану у соцмережах.



День народження Тіни Кунакі / Фото з інстаграм-сторіз

Що опублікував Кассель

Венсан Кассель натомість опублікував своє фото у темному пальті.

"Ти знаєш, коли настав час..." – написав актор під фото. Цю фразу також сприйняли певним натяком на розлучення.



Венсан Кассель / Фото з інстаграму актора

Нагадаємо, Венсан Кассель познайомився з Тіною Кунакі у 2016 році, а через два роки вони одружилися. У подружжя народилась донька Амазонія. Пару не бентежила 30-річна різниця у віці й вони сміливо реагували на закиди хейтерів.

Як повідомляють джерела, пара розійшлась кілька тижнів тому. Це помітно по соцмережах зірок – їхні спільні фото зникли.