Тіна Кароль вшанувала жертв трагедії у Бабиному Яру: фото

Українська співачка Тіна Кароль долучилась до церемонії вшанування пам’яті жертв трагедії у Бабиному Яру, яка відбулась у Києві 6 вересня. На заході також були присутні Президент України Володимир Зеленський, а також очільники Ізраїлю та Німеччини.

Вшанування жертв трагедії відбулось до 80-х роковин масових розстрілів в урочищі. У Національному історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" виступили Зеленський, а також Франк-Вальтер Штайнмаєр з Ізраїля та Іцхак Герцог з Німеччини.

До слова Місце, яке Господь покинув назавжди, а диявол оминає, – Зеленський про Бабин Яр

До жалобного заходу долучилась українська артистка як гостя. Вона сиділа у залі слухачів, коли на сцені Державний симфонічний оркестр Німеччини виконував 13-ту симфонію Дмитра Шостаковича "Бабин Яр". Зазначимо, що у Тіни Кароль особливий зв'язок з єврейською спільнотою, адже жінка має єврейське коріння по татові – Григорію Ліберману.



Тіна Кароль на пам'ятному заході в урочищі / Фото з інстаграм-сторіз співачки

Для події артистка обрала чорний траурний образ – сукню пальто від Balmain із золотими ґудзиками, а також чорні туфлі та колготи. Її образ завершувало ніжне укладання волосся та легкий макіяж.



Тіна Кароль на вшануванні жертв у Бабиному Яру / Фото з фейсбуку менеджера артистки



Тіна Кароль на жалобному заході / Фото з фесйбуку Орлова

Що відомо про трагедію у Бабиному Яру