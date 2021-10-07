Тіна Кароль вшанувала жертв трагедії у Бабиному Яру: фото
Джерело:фейсбук Павла Орлова
Українська співачка Тіна Кароль долучилась до церемонії вшанування пам’яті жертв трагедії у Бабиному Яру, яка відбулась у Києві 6 вересня. На заході також були присутні Президент України Володимир Зеленський, а також очільники Ізраїлю та Німеччини.
Вшанування жертв трагедії відбулось до 80-х роковин масових розстрілів в урочищі. У Національному історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" виступили Зеленський, а також Франк-Вальтер Штайнмаєр з Ізраїля та Іцхак Герцог з Німеччини.
До слова Місце, яке Господь покинув назавжди, а диявол оминає, – Зеленський про Бабин Яр
До жалобного заходу долучилась українська артистка як гостя. Вона сиділа у залі слухачів, коли на сцені Державний симфонічний оркестр Німеччини виконував 13-ту симфонію Дмитра Шостаковича "Бабин Яр". Зазначимо, що у Тіни Кароль особливий зв'язок з єврейською спільнотою, адже жінка має єврейське коріння по татові – Григорію Ліберману.
Тіна Кароль на пам'ятному заході в урочищі / Фото з інстаграм-сторіз співачки
Для події артистка обрала чорний траурний образ – сукню пальто від Balmain із золотими ґудзиками, а також чорні туфлі та колготи. Її образ завершувало ніжне укладання волосся та легкий макіяж.
Тіна Кароль на вшануванні жертв у Бабиному Яру / Фото з фейсбуку менеджера артистки
Тіна Кароль на жалобному заході / Фото з фесйбуку Орлова
Що відомо про трагедію у Бабиному Яру
- Під час німецької окупації Києва урочище Бабин Яр стало місцем масових розстрілів. За даними істориків, саме там нацисти вчинили один з найбільш кривавих військових злочинів. Наприкінці вересня 1941-го внаслідок розстрілу більш як 100 тисяч, а за новими даним – 200 тисяч людей. Зокрема, у перші два дні – майже 34 тисячі євреїв, загалом жертв нараховують близько 70 тисяч.
- Відтак, Бабин Яр став братською могилою і символом Голокосту в Україні. Незабаром в урочищі буде створено Меморіальний комплекс і Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр".