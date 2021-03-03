Тіна Кароль вразила сексуальним образом у крихітній мінісукні та панчохах: гарячі відео

Народна улюблениця Тіна Кароль реалізує себе не лише як співачка, а й як дизайнерка, заглиблюючись у світ моди. Артистка випустила колекцію колготок і панчіх з провокативним написом "Скандал". Вона знялась у рекламній кампанії та позувала перед камерою у вкрай сексуальному образі.

Після виходу нового хіта "Скандал" 36-річна Тіна Кароль змінила сценічний образ і стала куди відвертішою. Вона поділилась з прихильниками провокативним відео, для якого знялась в самих панчохах і мінісукні.

Цікаво Тіна Кароль знялась для обкладинки українського глянцю: чарівні фото з Африки

Сексуальний образ Тіни Кароль

Перед камерою співачка постала в обтислій мінісукні на тонких бретелях та з відвертим декольте. Крихітне вбрання, яке ледь прикривало сідниці зірки, акцентувало й на апетитних грудях. Під нього вона підібрала чорні панчохи, які випустила на честь нової пісні "Скандал", тому на них красується напис з назвою треку. Образ Тіна Кароль довершила туфлями на шпильці.

Пухкі губи вона підкреслила насиченою червоною помадою, яка вже кілька років є невід'ємною частиною її образу, а волосся вклала в легкі локони. У кадрі знаменитість позувала на підлозі, спокусливо демонструючи підтягнуті довгі ніжки. З відео видно, що своїми розкішними формами насолоджується й сама Тіна Кароль, а не лише її багатомільйонна армія прихильників.

У затемненій студії зірка зняла ще одне не менш провокативне відео. Вона з'явилась в колготах з написом "Скандал" і чорному боді з довгими рукавами. Струнку талію вона підкреслила тонким поясом з масивною пряжкою. Співачка позувала лежачи на конструкції, звабливо вигнувшись і грайливо склавши ніжки.

"Весна – воістину жіноча пора року! Пристрасна і ніжна, грайлива і непередбачувана, кокетлива і іноді скандальна. Відчуй свободу, будь сексуальною, кокетливою і неперевершеною", – зухвало підписала відео Тіна Кароль.