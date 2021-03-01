Тіна Кароль стала веганкою

Вже близько місяця українська співачка Тіна Кароль як пробує себе веганом. Жінка поділилась, що за місяць до своєї подорожі до Намібії вона раптово вирішила припинити вживати продукти тваринного походження.

За її словами, у Намібії вона зрозуміла, що люди і тварини є рівноправними дітьми природи. Тому вона більше не може вживати м'ясо та інші продукти тварин.

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За місяць до поїздки до Намібії я стала веганом. В один день я прокинулася і відчула – все!

– зазначила Тіна.

Змінивши свій раціон харчування, вона помітила, що стала щасливішою і почала думати по-іншому.

"Я навчилася мислити більш масштабно, бути мобільнішою. А ще я стала набагато щасливішою. Відчула свободу навіть на фізичному рівні. З'явилася інша структура мислення. У мені немає відчуття втрати. Я не хочу більше думати про втрату, як про безповоротну точку. Після неї обов'язково буде придбання. Наші втрати з точки зору майбутнього – це можливості знайти щось краще і відкрити очі. Це реверс: втратили – знайшли", – прокоментувала свій вибір Кароль.

Реакція фанатів

Наразі веганство та вегетеріанство є невід'ємною складовою життя багатьох українців, тому чимало фанатів Тіни Кароль втішились такому вибору улюбленої співачки: