Тіна Кароль прилетіла до Казахстану і прогулялась ринком у Louis Vuitton

Популярна українська співачка Тіна Кароль відправилась до Казахстану, щоб презентувати там свій альбом "Красиво". Артистка приходить на телебачення, а також відвідує цікаві місця.

Відома українська виконавиця Тіна Кароль популяризує свою музику поза Україною. Нещодавно вона полетіла до Казахстану для реклами свого нового альбому "Красиво".

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Тіна Кароль у Казахстані

Першого дня в Алмати знаменитість взяла участь у ток-шоу "News Zone з Назим Гадільбек" музичного каналу MUZZONE. Там вона розповіла, які враження отримала від приїзду до Казахстану.



Тіна Кароль у Казахстані / Фото з інстаграм-сторіз

Перед камерою співачка позувала в обтислому чорному костюмі, який підкреслював бездоганну фігуру. Вона поєднала вбрання з туфлями з гострим носком і на високих підборах. Волосся зірка вклала у стильну зачіску та зробила нюдовий макіяж.

Артистка прибула до Казахстану приблизно на тиждень. Окрім відвідин телеканалів та радіостанцій для популяризації альбому Тіна Кароль планує оглянути культурні місця Алмати, зустріти схід сонця в горах та проїхатися канатною дорогою.

Цього самого дня знаменитість прогулялась головним ринком міста, де придбала мед і фрукти. Там її сфотографували у вбранні з літньої колекції від модного бренду Louis Vuitton.



Тіна Кароль у Казахстані / Фото з інстаграм-сторіз

Наступного дня Тіна Кароль знялась у прямому ефірі ранкового шоу на каналі AlmatyTV. Там зірка виступила з піснею "Скандал", а також дала інтерв'ю. Вона зізналась, що готується до зйомок кліпу на пісню "Красиво".



Тіна Кароль у Казахстані / Фото з інстаграм-сторіз