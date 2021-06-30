Тіна Кароль позувала повністю оголеною: приголомшливі кадри зі змією

Українська попдіва Тіна Кароль приголомшила публіку новою зйомкою. Вона позувала на камеру, повністю оголившись. Родзинкою надзвичайно відвертої фотосесії став королівський пітон.

Тіна Кароль викликала активні обговорення навколо своєї фотосесії з нагоди анонсу кліпу на пісню "Красиво", прем'єра якого відбудеться в четвер, 1 липня.

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Оголена Тіна Кароль позувала з пітоном

Артистка вразила шанувальників незвичним анонсом. Кароль викликала неабиякий ажіотаж, опублікувавши коротке відео з королівським пітоном, який був на її повністю оголеному тілі.

Дивовижні та надзвичайно сексуальні кадри стали частиною рекламної кампанії кліпу. Наразі невідомо, чи буде пітон в кліпі виконавиці.

Тіна еротично позувала, обернувшись спиною до камери. Оголені груди та інші інтимні зони зірка прикрила ногами. Волосся вона вклала рівно та забрала набік, а на обличчі зробила макіяж в нюдових тонах, що є частиною нового сценічного образу співачки.

Трек "Красиво" є головним хітом нового однойменного альбому Тіни Кароль, який вже підкорив серця слухачів України, Азербайджану, Білорусі, Грузії та Казахстану.