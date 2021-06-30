Тина Кароль позировала полностью обнаженной: потрясающие кадры со змеей

Украинская поп-дива Тина Кароль ошеломила публику новой съемкой. Она позировала на камеру, полностью обнажившись. Изюминкой чрезвычайно откровенной фотосессии стал королевский питон.

Тина Кароль вызвала активные обсуждения вокруг своей фотосессии по случаю анонса клипа на песню "Красиво", премьера которого состоится в четверг, 1 июля.

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Обнаженная Тина Кароль позировала с питоном

Артистка впечатлила поклонников необычным анонсом. Кароль вызвала большой ажиотаж, опубликовав короткое видео с королевским питоном, который был на ее полностью обнаженном теле.

Удивительные и чрезвычайно сексуальные кадры стали частью рекламной кампании клипа. Пока неизвестно, будет ли питон в клипе исполнительницы.

Тина эротично позировала, повернувшись спиной к камере. Обнаженную грудь и другие интимные зоны звезда прикрыла ногами. Волосы она уложила ровно и забрала набок, а на лице сделала макияж в нюдових тонах, что является частью нового сценического образа певицы.

Трек "Красиво" является главным хитом нового одноименного альбома Тины Кароль, который уже покорил сердца слушателей Украины, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Казахстана.