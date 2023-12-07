Тіна Кароль потанцювала під снігом біля свого маєтку: відео закінчилось несподівано

Тіна Кароль показала, як засніжило подвір'я її маєтку під Києвом. У ролику зірка потанцювала під снігом та впала у замет.

Українська співачка Тіна Кароль поділилась з шанувальниками новим роликом. Вона показалась на тлі свого розкішного будинку під Києвом.

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Тіна Кароль подуркувала під снігом

Виконавиця позувала перед камерою на засніженому подвір'ї. Вона танцювала та дуркувала під снігом, поки грав ремікс її пісні "Не святі".

Для ролика Тіна Кароль обрала стильний образ - коричневу кофтинку та шкіряні штани, гірчичну коротку дублянку, рукавичку та пухнасту шапку-панаму.

Співачка ліпила сніжки, бігала подвір'ям, а наприкінці ролика впала у сніговий замет і зробила сніжного ангела.

Готуйте свої телефони та знімайте відео під ремікс "Не святі". Скоро почуєте повну версію. P.s Відео закінчилося несподівано, навіть, для мене,

– поділилась артистка.

Тіна Кароль під снігом: відео

Фани поділилися враженнями від нового відео. У коментарях прихильники діляться думками про те, що зірка закохалася.