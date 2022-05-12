Тимур Мірошниченко зізнався, хто є найбільшим конкурентом Kalush Orchestra на Євробаченні-2022

Телеведучий та коментатор Євробачення-2022 Тимур Мірошниченко розповів, що вважає найбільшою перешкодою Kalush Orchestra до перемоги – національне журі.

Український телеведучий Тимур Мірошниченко оцінив шанси України на Євробаченні-2022. Він поділився, хто б міг бути нашим найбільшим конкурентом.

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Ведучий переконаний, що й без фактора війни в країні ми мали чималі шанси на перемогу: "до 24 лютого ми точно входили до топ-5".

Тепер же, за думками Мірошниченка, Україна мусить увійти до списку трьох найкращих учасників Євробачення-2022.

Півфінал, на якому виступила майже половина учасників, вчора показав, що Kalush Orchestra за якістю, постановкою та піснею точно у топ-3. І ось цей додатковий фактор героїзму, він може трохи додати тих балів, яких могло б не вистачити для перемоги,

– розповів Тимур.

"Наш головний конкурент, окрім нас самих, це національне журі. Це п'ять людей у кожній країні, сумарно близько 200 членів журі. Вони мають оцінювати в першу чергу сам номер, пісню, вокальні дані, загальні враження і не можуть у свої оцінки додавати якесь співчуття, захоплення країною, а не виступом. Мають судити неупереджено, але знову ж таки – вони теж люди", – додав ведучий.

На думку Тимура Мірошниченка, бали від глядачів точно перекриють гірші бали від журі, якщо такі будуть. Але й судді конкурсу можуть оцінити наш виступ як найкращий.



Тимур Мірошниченко / Фото з інстаграму Тимура Мірошниченка

Нагадаємо, Тимур Мірошниченко – коментатор Євробачення-2022. Та задля власної безпеки він коментував ефір першого півфіналу у бомбосховищі, на тлі обдертих стін, але з усією необхідною апаратурою та технікою.

Ведучий зізнавався, що атмосфера конкурсу була неймовірною: "Було гарно і душевно. Якось на часі, не було перегинів, які бувають на Євробаченні. Така згуртованість усіх, велика кількість українських прапорів у залі, в руках артистів – такого точно ніколи не було. Це безпрецедентна підтримка. Оплески, які не вщухали після оголошення, що Україна проходить до фіналу, коли просто весь зал аплодував і продовжував би це робити, але потрібно було рухатись далі, бо на Євробаченні часу немає, це прямий ефір"