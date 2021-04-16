Тіму Білоруських засудили до двох років "домашньої хімії"

Популярний білоруський співак Тіма Білоруських отримав два роки обмеження свободи за незаконний обіг наркотиків. Однак покарання артист відбуватиме не у в'язниці, а вдома. Його засудили до "домашньої хімії".

У п'ятницю, 16 квітня, суд Московського району Мінська виніс вирок у справі про незаконний обіг наркотиків і зберігання наркотичних речовин, у чому звинувачували автора хітів "Мокрые кроссы" та "Незабудка" Тіму Білоруських (справжнє ім'я – Тимофій Морозов). Його засудили до двох років обмеження свободи без направлення до в'язниці. Співак відбуватиме "домашню хімію".

До теми Тіма Білоруських визнав провину в справі про незаконний обіг наркотиків

У суді Тіма Білоруських повідомив, що перший раз спробував наркотики "десь у років 16, у компанії", а до затримання "міг раз у два місяці покурити марихуану, щось важче – ні". Музикант визнав свою провину та запевнив, що наркотики більше не вживає.

Співак нібито змінив ставлення до свого здоров'я – займається спортом, майже не вживає алкоголь і багато читає. Він привселюдно вибачився перед близькими і шанувальниками. Тіма Білоруських додав, що хоче бути прикладом для 5-річної доньки Софії.

Що відомо про справу Тіми Білоруських

На початку січня 22-річного музиканта затримали у Мінську, в одному з гральних клубів, з 2 кілограмами гашишу. Під час обшуку при ньому знайшли кілька грамів амфетаміну.

Проти співака порушили кримінальну справу, а його самого відпустили під заставу.

Свою вину в скоєному обвинувачений визнав у повному обсязі. Наступні два роки зірка відбуватиме "домашню хімію".

– обмеження свободи без направлення до виправної установи. Тіма Білоруських перебуватиме на обліку кримінально-виконавчої інспекції, його регулярно відвідуватиме поліція. Музикант не зможе вживати навіть слабоалкогольні напої. Його маршрут буде суворо обмежений, а після 19:00 він зобов'язаний перебувати вдома.