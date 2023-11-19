На концерті Тейлор Свіфт раптово померла шанувальниця: що стало причиною

На концерті американської співачки Тейлор Свіфт у Ріо-Де-Жанейро померла прихильниця. У 23-річної Анни Клар Беневідес зупинилося серце.

Дівчина знепритомніла від спеки. Інші відвідувачі концерту намагалися їй допомогти, але це було марно.

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На концерті Тейлор Свіфт померла фанатка

Карета швидкої екстрено госпіталізувала Беневідес, після того, як їй стало погано. На жаль, медикам не вдалося її врятувати. Вони констатували смерть дівчини через зупинку серця.



Анна Беневідес / Фото з її інстаграму

На це вплинула, зокрема, й спека – у день виступу у Ріо-Де-Жанейро температура повітря була +40. Відомо, що стадіон жодним чином не охолоджували, а ще відвідувачі не могли з собою брати воду. Її могли купити тільки ті шанувальники, котрі мали місця на трибунах.

Видання пише, що Тейлор Свіфт просила персонал стадіону роздати воду усім відвідувачам концерту. Однак, на локації було кілька тисяч людей, тож пити усім не вистачило.

Також відомо, що більше, ніж тисяча людей знепритомніли під час виступу співачки. Зважаючи на аномальну спеку, Свіфт скоротила концертну програму.

Як відреагувала Тейлор Свіфт на смерть прихильниці

Співачка у своєму інстаграмі вже відреагувала на нещасний випадок. Зірка розповіла, що почувається дуже погано й болісно переживає цю втрату.

Я навіть не можу сказати вам, наскільки я спустошена цим. Зараз я хочу сказати, що глибоко переживаю цю втрату, і моє розбите серце болить разом із її родиною та друзями. Я навіть не могла уявити, що щось подібне може статися, коли ми вирішили привести цей тур до Бразилії,

– написала знаменитість.



Реакція Тейлор Свіфт / Фото з інстаграму співачки

Тейлор згодом додала, що вирішила скасувати інші заплановані концерти у Ріо-Де-Жанейро через нестерпну спеку.

Відомо, що Анна Клар Беневідес була студенткою й навчалася у Федеральному университеті Мату-Гросу у Бразилії. В останніх своїх публікаціях дівчина ділилася, як з нетерпінням чекає концерту Тейлор Свіфт. Це було її мрією.